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疑下山超車摔倒…新北女騎士被大貨車輾死 親友徵求行車畫面
新北市泰山區泰林路三段昨天下午發生死亡車禍，35歲女子騎機車在山區下坡路段，疑似打算從大貨車右邊超車卻不慎摔倒，被貨車車輪輾壓，當場失去生命徵象，送醫不治。親友徵求行車記錄器希望能進一步釐清車禍過程。
泰林路是連接泰山、林口之間的山路，事故地點雙向各只有1線車道。據了解，昨天下午2時08分，吳姓女子騎機車下山，打算從43歲蔡姓司機駕駛的液化石油氣槽車右側超車，卻不明原因摔倒，結果被大貨車車輪輾壓。
救護車獲報趕抵，吳女送往林口長庚醫院途中已無生命徵象，急救到下午3時22分宣告不治。警方指出，雙方經檢測均未飲酒，事故路段沒有監視器，吳女是自摔還是其他原因倒地，詳情還需進一步調查。親友事後在臉書地方性社團貼文徵求行車記錄器，盼能協助釐清車禍過程。
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