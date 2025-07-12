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疑下山超車摔倒…新北女騎士被大貨車輾死 親友徵求行車畫面

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市泰山區泰林路三段昨天下午發生死亡車禍，35歲女子騎機車在山區下坡路段，疑似打算從大貨車右邊超車卻不慎摔倒，被貨車車輪輾壓，當場失去生命徵象，送醫不治。親友徵求行車記錄器希望能進一步釐清車禍過程。

泰林路是連接泰山、林口之間的山路，事故地點雙向各只有1線車道。據了解，昨天下午2時08分，吳姓女子騎機車下山，打算從43歲蔡姓司機駕駛的液化石油氣槽車右側超車，卻不明原因摔倒，結果被大貨車車輪輾壓。

救護車獲報趕抵，吳女送往林口長庚醫院途中已無生命徵象，急救到下午3時22分宣告不治。警方指出，雙方經檢測均未飲酒，事故路段沒有監視器，吳女是自摔還是其他原因倒地，詳情還需進一步調查。親友事後在臉書地方性社團貼文徵求行車記錄器，盼能協助釐清車禍過程。

新北市泰山區泰林路三段昨天下午發生死亡車禍，35歲女子騎機車在山區下坡路段，疑似打算從大貨車右邊超車卻不慎摔倒，被貨車車輪輾壓，送醫不治。親友徵求行車記錄器希望進一步釐清車禍過程。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區泰林路三段昨天下午發生死亡車禍，35歲女子騎機車在山區下坡路段，疑似打算從大貨車右邊超車卻不慎摔倒，被貨車車輪輾壓，送醫不治。親友徵求行車記錄器希望進一步釐清車禍過程。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區泰林路三段昨天下午發生死亡車禍，35歲女子騎機車在山區下坡路段，疑似打算從大貨車右邊超車卻不慎摔倒，被貨車車輪輾壓，送醫不治。親友徵求行車記錄器希望進一步釐清車禍過程。圖／翻攝臉書林口大家庭
新北市泰山區泰林路三段昨天下午發生死亡車禍，35歲女子騎機車在山區下坡路段，疑似打算從大貨車右邊超車卻不慎摔倒，被貨車車輪輾壓，送醫不治。親友徵求行車記錄器希望進一步釐清車禍過程。圖／翻攝臉書林口大家庭
新北市泰山區泰林路三段昨天下午發生死亡車禍，35歲女子騎機車在山區下坡路段，疑似打算從大貨車右邊超車卻不慎摔倒，被貨車車輪輾壓，送醫不治。親友徵求行車記錄器希望進一步釐清車禍過程。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區泰林路三段昨天下午發生死亡車禍，35歲女子騎機車在山區下坡路段，疑似打算從大貨車右邊超車卻不慎摔倒，被貨車車輪輾壓，送醫不治。親友徵求行車記錄器希望進一步釐清車禍過程。記者林昭彰／翻攝

車禍 行車記錄器 監視器

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