疑下山超車摔倒…新北女騎士被大貨車輾死 親友徵求行車畫面

新北市泰山區泰林路三段昨天下午發生死亡車禍，35歲女子騎機車在山區下坡路段，疑似打算從大貨車右邊超車卻不慎摔倒，被貨車車輪輾壓，當場失去生命徵象，送醫不治。親友徵求行車記錄器希望能進一步釐清車禍過程。

泰林路是連接泰山、林口之間的山路，事故地點雙向各只有1線車道。據了解，昨天下午2時08分，吳姓女子騎機車下山，打算從43歲蔡姓司機駕駛的液化石油氣槽車右側超車，卻不明原因摔倒，結果被大貨車車輪輾壓。