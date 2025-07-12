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影／3男大安溪出海口太專心釣魚…受困離岸百公尺沙洲 海巡順利救援
大安溪出海口近來釣況佳，上午有3名男釣客相約前往釣魚，竟因太專心而未注意潮汐狀況，以致受困於距岸約100公尺處沙洲，海巡署中部分署獲報後，立刻派遣人力投入救援，同步通報大甲分局西岐派出所及台中市消防局到場協處，以安全繩順利將受困人員全數救援上岸。
海巡署第三岸巡隊松柏安檢所上午10時接獲通報，台中市大安區大安溪出海口岸際沙洲有3位民眾受困，海巡人員抵達現場，於距岸約100公尺處沙洲發現3位民眾受困，海巡與消防人員立即派遣人員攜帶救生救難裝備趕赴現場投入救援，以佩掛安全繩，徒步涉水實施救援，順利將受困民眾全數救援上岸。
1名男釣客表示，是趁休假與好友相約至沙洲釣魚，因未注意潮汐狀況，以致受困在離岸百公尺沙洲上，感謝救難人員及時救援；警消經評估3名男子皆無受傷且意識清楚，於稍作休息後即自行返家。
第三岸巡隊表示，民眾如欲從事水域遊憩活動，建議下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，瞭解各縣市海域狀況，以降低危安風險，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，可立即撥打118免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入教援。
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