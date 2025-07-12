台鐵怒報案！偽造悠遊卡「猛退票」得手1.2萬 警掌握特定對象偵辦

民眾疑使用偽造悠遊卡在台鐵售票窗口辦理電子定期票退票，初估得手逾1.2萬元，台鐵今天報案。鐵警局指出，已受理並掌握特定對象積極偵辦，將朝偽造文書等罪嫌偵辦。

台鐵公司9日接獲台北站通報，有民眾疑使用偽造悠遊卡在售票窗口辦理電子定期票退票，初估得手新台幣逾1.2萬元。台鐵表示，已請各車站加強防範，並向鐵路警察局報案。

台鐵指出，經台北站清查發現7月6日2筆共退3366元，而7月9日有3筆共退9585元，站務員後來發現民眾欲退票的票卡卡號，先前已辦理過退票。

鐵路警察局台北分局表示，台鐵公司今天派員提出詐欺、偽造文書及妨害電腦使用案告訴，有嫌疑人涉持偽造悠遊卡進行退票索取費用，依規定受理並已掌握特定對象積極偵辦。

鐵警局表示，民眾切勿貪念誤蹈法網，否則將違反刑法以詐術得財產上不法利益規定，可處5年以下、拘役或科或併科50萬元以下罰金。