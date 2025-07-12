影／即將臨盆…台中孕婦遭酒駕男追撞 嚇呼「差點原地生產」

台中蔡姓男子昨晚酒駕經潭子區追撞前方白色小客車，車主的林姓妻子挺著大肚子產期將至，嚇到直呼「差點原地生產」所幸母子均安，但蔡男還一度想私了、否認有喝酒，直到警方到場測出他呼氣值高達每公升0.76毫克才承認，被依公共危險罪嫌送辦。

林女表示，昨晚和先生開車回家途中，見路口紅燈減速停下，無預警遭後方1輛車追撞，行車記錄器也錄到「碰」一聲巨響，她更是嚇到大叫並趕緊確認後座的國小兒子有沒有受傷。

她說，自己懷孕將臨盆，昨又遇上汽車追撞，直言「嚇到差點原地生產」，所幸和開車的先生、後座兒子，還有自己與寶寶都平安無事。

但車禍後，撞人的白衣男子神色緊張，還問她先生「能私下解決嗎？」「要不要先送大嫂去醫院」等語，雖然一直道歉卻否認有喝酒，但先生仍直接報警處理。

林女還說，警方到場對男子施以酒測，數值明顯就超標他才承認酒駕，但又以自己沒帶手機、要警車不要動他的車等語，最終仍連人帶車被帶回警局。

大雅分局表示，昨晚9點55分獲報，潭子區圓通南路、復興路二段有車禍，經查蔡姓男子（34歲）駕駛小客車沿圓通南路，減速滑行時不慎碰撞前方停等紅綠燈的陳姓男子的小客車，兩車車頭、車尾均有受損，無人受傷。

蔡男經呼氣酒測值高達每公升0.76毫克，顯然已經超越刑法門檻0.25相當多，警方依公共危險罪嫌將蔡移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康