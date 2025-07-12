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桃園火德星君遶境 消防局趁勢宣導住宅用水、防火知識

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

為強化社區防火意識與災害應變能力，桃園市消防局復旦分隊今結合年度消防盛事「火德星君遶境」，辦理「防火宣導快閃活動」，將防火防災教育宣導融入活動，打造貼近市民的互動平台。

本次遶境路線行經三崇宮、義民廟、福明宮、建安宮、福林宮、鎮安宮等在地宮廟，復旦分隊攜手平鎮地區義消團體及各消防分隊，組成專業宣導隊伍，隨行設置防火防災快閃宣導站，深入民眾與社區，讓消防安全觀念隨著遶境隊伍傳遞至各里鄰角落。

由平鎮防火宣導隊主動向民眾發送防火宣導單張，並以淺顯易懂的方式逐一講解「住宅用火安全」、「廚房防火須知」及「防範電器火災」等實用資訊，提升居民的防災意識與實際應對能力，而為增加互動趣味性，活動現場特別設計「快問快答抽籤筒」，透過趣味問答與有獎互動，讓民眾在輕鬆的氛圍中學習防火防災知識，同時設置造型手舉牌與可愛風格打卡板，鼓勵民眾拍照打卡、分享至社群平台，擴大宣導效益，此外，現場也準備了各式造型氣球，供小朋友與家長索取，希望透過寓教於樂的方式，讓防火防災觀念從小扎根，共同守護社區安全。

復旦分隊分隊長姜驎容表示，此次活動不僅是祈求火德星君庇佑社區平安的遶境活動，更是推廣消防教育深入在地的最佳契機，讓防火防災的觀念融入民眾日常，強化社區整體防災能量，攜手打造韌性社區。

為強化社區防火意識與災害應變能力，桃園市消防局復旦分隊今結合年度消防盛事「火德星君遶境」，辦理「防火宣導快閃活動」。圖／桃園市消防第四大隊提供
為強化社區防火意識與災害應變能力，桃園市消防局復旦分隊今結合年度消防盛事「火德星君遶境」，辦理「防火宣導快閃活動」。圖／桃園市消防第四大隊提供
為強化社區防火意識與災害應變能力，桃園市消防局復旦分隊今結合年度消防盛事「火德星君遶境」，辦理「防火宣導快閃活動」。圖／桃園市消防第四大隊提供
為強化社區防火意識與災害應變能力，桃園市消防局復旦分隊今結合年度消防盛事「火德星君遶境」，辦理「防火宣導快閃活動」。圖／桃園市消防第四大隊提供
為強化社區防火意識與災害應變能力，桃園市消防局復旦分隊今結合年度消防盛事「火德星君遶境」，辦理「防火宣導快閃活動」。圖／桃園市消防第四大隊提供
為強化社區防火意識與災害應變能力，桃園市消防局復旦分隊今結合年度消防盛事「火德星君遶境」，辦理「防火宣導快閃活動」。圖／桃園市消防第四大隊提供

遶境 火災 桃園

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