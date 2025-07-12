北市警執勤被撞昏迷 「護轉警」原因惹人淚...媽媽：兒子趕快醒來

台北市中山分局中山一派出所警員蔡汶融，今天凌晨從派出所亮警示燈鳴笛出勤，孰料騎不到10秒、在路口左轉時，被對向的多元計程車攔腰撞上，蔡員遭撞飛昏迷不醒，送醫緊急手術仍在加護病房觀察。蔡汶融的媽媽和二弟聞訊，今天中午從彰化搭高鐵急忙北上，在派出所休息時一度哽咽，並希望兒子趕快醒來，惹人淚目。

蔡汶融現年32歲，警專35期畢業，過去接受媒體採訪時自述之所以會投入警職，是因為國中值叛逆期，因父親重病、母親又忙著賺錢扛家計，彰化縣警察局芳苑分局竹塘分駐所有一位年輕員警，近乎每天都會帶物資年來關心、訪視，更督促學業要認真，才能順利年年領取家扶獎學金。

蔡汶融說，後來雖沒記下員警姓名，但始終銘記在心，儘管大學就讀國立台北護理健康大學護理系，畢業後在母親支持下，決定不當護士改當警察，期許自己能像當初那位員警一樣，成為關懷弱勢的人民保母。

蔡汶融2018年畢業後先在桃園市警察局服務，後來填統調至台北市警察局，在中山分局中山一派出所服務至今已5年，由於常趕赴第一現場幫忙，又總是笑臉迎人，在所內人緣極佳。

中山警方今天凌晨3點多，接獲中山北路一段全家便利商店報案，店員跟顧客因內用問題發生口角，當時人在派出所的蔡汶融獲悉立刻亮燈鳴笛驅車趕赴，欲幫忙現場同事避免衝突擴大，孰料在中山北路左轉長安東路時，遭一輛載客的多元計程車撞上。

多元計程車絲毫未減速，蔡汶融頭上的安全帽不堪撞擊噴飛，釀蔡員頭部落地受創，昏迷不醒，機車則滑行到騎樓處，救護人員趕抵，緊急送台大醫院搶救，今早手術完蔡員仍未清醒，院方表示接下來三天是重要觀察期。