快訊

台廠研製火箭「失控墜落」北海道發射失敗 晉陞集團回應了

台南西羅殿、普濟殿上演廟宇斷交！民政局勸和 信眾喊話由神決定

聽新聞
0:00 / 0:00

北市警執勤被撞昏迷 「護轉警」原因惹人淚...媽媽：兒子趕快醒來

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山分局中山一派出所警員蔡汶融，今天凌晨從派出所亮警示燈鳴笛出勤，孰料騎不到10秒、在路口左轉時，被對向的多元計程車攔腰撞上，蔡員遭撞飛昏迷不醒，送醫緊急手術仍在加護病房觀察。蔡汶融的媽媽和二弟聞訊，今天中午從彰化搭高鐵急忙北上，在派出所休息時一度哽咽，並希望兒子趕快醒來，惹人淚目。

蔡汶融現年32歲，警專35期畢業，過去接受媒體採訪時自述之所以會投入警職，是因為國中值叛逆期，因父親重病、母親又忙著賺錢扛家計，彰化縣警察局芳苑分局竹塘分駐所有一位年輕員警，近乎每天都會帶物資年來關心、訪視，更督促學業要認真，才能順利年年領取家扶獎學金。

蔡汶融說，後來雖沒記下員警姓名，但始終銘記在心，儘管大學就讀國立台北護理健康大學護理系，畢業後在母親支持下，決定不當護士改當警察，期許自己能像當初那位員警一樣，成為關懷弱勢的人民保母。

蔡汶融2018年畢業後先在桃園市警察局服務，後來填統調至台北市警察局，在中山分局中山一派出所服務至今已5年，由於常趕赴第一現場幫忙，又總是笑臉迎人，在所內人緣極佳。

中山警方今天凌晨3點多，接獲中山北路一段全家便利商店報案，店員跟顧客因內用問題發生口角，當時人在派出所的蔡汶融獲悉立刻亮燈鳴笛驅車趕赴，欲幫忙現場同事避免衝突擴大，孰料在中山北路左轉長安東路時，遭一輛載客的多元計程車撞上。

多元計程車絲毫未減速，蔡汶融頭上的安全帽不堪撞擊噴飛，釀蔡員頭部落地受創，昏迷不醒，機車則滑行到騎樓處，救護人員趕抵，緊急送台大醫院搶救，今早手術完蔡員仍未清醒，院方表示接下來三天是重要觀察期。

肇事多元計程車駕駛陳姓男子（48歲）警詢時辯完全沒看到有車，稱「視線被中央分隔島擋住」，由於撞擊力道大又未煞車，警方看監視器畫面懷疑有超速可能，將分析研判；事後也帶陳男至派出所，預先依過失重傷害罪製作筆錄，今天早上8點多讓他離去。

中山分局中山一派出所蔡汶融今天凌晨騎警用機車，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫，在加護病房觀察中。記者翁至成／翻攝
中山分局中山一派出所蔡汶融今天凌晨騎警用機車，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫，在加護病房觀察中。記者翁至成／翻攝
中山分局中山一派出所蔡汶融2020年在銀行攔阻民眾可疑詐騙，中山警分局曾發好人好事新聞表揚。圖／擷取自中山分局波麗士臉書
中山分局中山一派出所蔡汶融2020年在銀行攔阻民眾可疑詐騙，中山警分局曾發好人好事新聞表揚。圖／擷取自中山分局波麗士臉書

警察 計程車

延伸閱讀

別再這樣叫「司機大哥」、「清潔婦」 北市要翻轉性別刻板印象

鄰里公園與道路防災經費告急？北市議員要求啟動二備金防災

影／北警被撞飛昏迷...3天關鍵期 同事心疼大罵：怎沒聽到警鳴聲？

影／中山一派出所警員出任務 路口被計程車攔腰撞飛...昏迷未脫險

相關新聞

北市警執勤被撞昏迷 「護轉警」原因惹人淚...媽媽：兒子趕快醒來

台北市中山分局中山一派出所警員蔡汶融，今天凌晨從派出所亮警示燈鳴笛出勤，孰料騎不到10秒、在路口左轉時，被對向的多元計程...

影／北市警被撞飛昏迷...3天關鍵期 同事心疼大罵：怎沒聽到警鳴聲？

台北市中山分局中山一派出所警員蔡汶融今天凌晨從派出所亮警示燈鳴笛出勤，處理轄內糾紛案，孰料騎不到10秒、在路口左轉時，被...

影／即將臨盆…台中孕婦遭酒駕男追撞 嚇呼「差點原地生產」

台中蔡姓男子昨晚酒駕經潭子區追撞前方白色小客車，車主的林姓妻子挺著大肚子產期將至，嚇到直呼「差點原地生產」所幸母子均安，...

桃園火德星君遶境 消防局趁勢宣導住宅用水、防火知識

為強化社區防火意識與災害應變能力，桃園市消防局復旦分隊今結合年度消防盛事「火德星君遶境」，辦理「防火宣導快閃活動」，將防...

影／漁船擱淺南灣海域…船上裝有200公升柴油 海巡持續監控

昨晚6時許一艘漁船從後壁湖漁港出港後，行駛到南灣一帶海域錨泊作業，海象不佳遭浪拍打斷錨導致擱淺，海巡接獲通報後前往查看，...

忽略漲潮時間海釣被困海中 彰化消防員救起兩釣客

台中市兩名釣客今上午到彰化縣芳苑鄉潮間帶海釣，忘記今漲潮時間，他們無法回岸，彰化縣消防局據報，出動消防員趕往救援，把他們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。