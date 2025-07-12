快訊

哈根達斯「10元多一球」迎國際冰淇淋節！萊爾富、大潤發和全聯也有優惠

地牛翻身！13時38分東南部海域規模4.0地震 最大震度2級

醫療體系人力荒！過來人揭原因點名「4科系以外都低薪」 同行淚讚

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中車站徒步區男騎機車亂竄 見她錄影還作勢衝撞　

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

1名中年男子昨晚在台中火車站1樓鐵鹿大街徒步區違規騎機車上人行道，見路人錄影，還刻意蛇行作勢衝撞，害對方嚇到急閃。這名路人向警方反應，卻得到「無法舉證車牌、只能勸導」的回應，無奈呼籲台中人自己小心。鐵警表示，將加強站區秩序維護、取締違規。

在threads上貼文的網友指出，她11日晚上7點多在台中火車站內差點遭機車撞，當時站在1樓鐵鹿大街商場的人行道，她看見1輛機車飆進來，先是到一旁有街友聚集處停下。

她表示，自己想錄影留證，未料騎車的中年男子發現後，竟故意朝她方向拐過來，作勢要撞她，當下被嚇到往旁邊閃沒錄到車牌，男子也就加速騎走。

她還說，事後去警局詢問可以如何處置，警方告知她無法舉證車牌、男子有閃開應沒想撞她，警方頂多加強勸導，也沒辦法調監視器看車牌。民眾無奈表示，只能呼籲台中人在火車站時避免被車撞。

鐵警台中分局表示，根據影片，當時1名男子11日晚間7點半在台中車站1樓鐵鹿大街中央開放走廊上騎機車，造成旅客受驚擾。

鐵警說，經查民眾騎乘機車於非道路行為，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款，可處600元以上1800元以下罰鍰，警方將持續加強站區安全秩序維護，取違規行為，確保旅客乘車安全。

民眾在台中車站1樓鐵鹿大街，目睹有機車違規竄入還作勢衝撞。圖／民眾提供
民眾在台中車站1樓鐵鹿大街，目睹有機車違規竄入還作勢衝撞。圖／民眾提供
民眾在台中車站1樓鐵鹿大街，目睹有機車違規竄入還作勢衝撞。圖／民眾提供
民眾在台中車站1樓鐵鹿大街，目睹有機車違規竄入還作勢衝撞。圖／民眾提供

台中市

延伸閱讀

缺席罷免說明會被批 丁學忠：為表決普發現金1萬還稅於民

臨時請假！公辦電視罷免說明會今錄影 丁學忠因這原因缺席

影／五股開車連續違規錄影貼網指控警察找麻煩 反被網友打臉狠酸

高雄社團狼師20年染指10多童 涉綑綁還錄影重判16年

相關新聞

影／北警被撞飛昏迷...3天關鍵期 同事心疼大罵：怎沒聽到警鳴聲？

台北市中山分局中山一派出所警員蔡汶融今天凌晨從派出所亮警示燈鳴笛出勤，處理轄內糾紛案，孰料騎不到10秒、在路口左轉時，被...

影／新北又有高齡駕駛肇事 自撞電桿車下巴掉了

新北市又發生高齡駕駛肇事車禍，昨晚6時許下班交通尖峰時段，76歲楊姓老翁駕駛轎車沿五股區成泰路四段往成蘆橋方向直行，突然...

丹娜絲過境隔日為父買早餐 心智障礙孝子失聯5日陳屍溪畔鄰里不捨

南投縣竹山鎮50歲身心障礙男子7日清晨出門為臥病在床的父親買早餐後失聯，經警方與消防隊展開聯合搜救，昨天在過溪溪畔一處水...

影／太誇張！拖板車上秀朗橋竟「頭身分離」 嚇壞後車急停閃避

拖板車黃姓司機今載運整車鋼筋行經新北市欲上秀朗橋由新店往中和方向行駛，豈料才剛開上橋，竟頭身分離，車頭與後方板車斷開，嚇...

影／台中車站徒步區男騎機車亂竄 見她錄影還作勢衝撞　

1名中年男子昨晚在台中火車站1樓鐵鹿大街徒步區違規騎機車上人行道，見路人錄影，還刻意蛇行作勢衝撞，害對方嚇到急閃。這名路...

影／「貓突然衝入車道」屏東駕駛緊急閃避 汽車掉進路旁水溝

屏東縣55歲李姓男子今清晨4點多開車行經內埔鄉信東路竟突然掉落路旁水溝，李男自行脫困後，他說，為了要閃避突然衝入車道的貓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。