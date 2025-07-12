影／台中車站徒步區男騎機車亂竄 見她錄影還作勢衝撞　

1名中年男子昨晚在台中火車站1樓鐵鹿大街徒步區違規騎機車上人行道，見路人錄影，還刻意蛇行作勢衝撞，害對方嚇到急閃。這名路人向警方反應，卻得到「無法舉證車牌、只能勸導」的回應，無奈呼籲台中人自己小心。鐵警表示，將加強站區秩序維護、取締違規。

在threads上貼文的網友指出，她11日晚上7點多在台中火車站內差點遭機車撞，當時站在1樓鐵鹿大街商場的人行道，她看見1輛機車飆進來，先是到一旁有街友聚集處停下。

她表示，自己想錄影留證，未料騎車的中年男子發現後，竟故意朝她方向拐過來，作勢要撞她，當下被嚇到往旁邊閃沒錄到車牌，男子也就加速騎走。

她還說，事後去警局詢問可以如何處置，警方告知她無法舉證車牌、男子有閃開應沒想撞她，警方頂多加強勸導，也沒辦法調監視器看車牌。民眾無奈表示，只能呼籲台中人在火車站時避免被車撞。

鐵警台中分局表示，根據影片，當時1名男子11日晚間7點半在台中車站1樓鐵鹿大街中央開放走廊上騎機車，造成旅客受驚擾。