影／北警被撞飛昏迷...3天關鍵期 同事心疼大罵：怎沒聽到警鳴聲？

台北市中山分局中山一派出所警員蔡汶融今天凌晨從派出所亮警示燈鳴笛出勤，處理轄內糾紛案，孰料騎不到10秒、在路口左轉時，被對向的多元計程車攔腰撞上，蔡員遭撞飛昏迷不醒，送醫緊急手術仍在加護病房觀察，院方坦言「這三天是觀察期」，家屬得知消息不敢置信，趕緊從彰化驅車北上，市警局長李西河稍早到中山分局慰問，指示全力協助。

中山警方今天凌晨3點多，接獲中山北路一段全家便利商店報案，店員跟顧客因內用問題發生口角，當時人在派出所的蔡汶融獲悉立刻亮燈鳴笛驅車趕赴，欲幫忙現場同事避免衝突擴大，孰料在中山北路左轉長安東路時，遭一輛載客的多元計程車撞上。

多元計程車絲毫未減速，蔡汶融頭上的安全帽不堪撞擊噴飛，釀蔡員頭部落地受創，昏迷不醒，機車則滑行到騎樓處，救護人員趕抵，緊急送台大醫院搶救，今早手術完蔡員仍未清醒，院方表示接下來三天是重要觀察期。

肇事多元計程車駕駛陳姓男子（48歲）警詢時辯完全沒看到有車，稱「視線被中央分隔島擋住」，由於撞擊力道大又未煞車，警方看監視器畫面懷疑有超速可能，將分析研判；事後也帶陳男至派出所，預先依過失重傷害罪製作筆錄，今天早上8點多讓他離去。

蔡汶融在所內人緣好，又事發地離中山一派出所走路不用30秒，不少同事目睹驚悚現場，聽聞蔡員尚未完全脫險，他同事看到肇事駕駛被帶回派出所，一度大罵「怎麼可能沒聽到警報器」，氣氛緊張。