丹娜絲過境隔日為父買早餐 心智障礙孝子失聯5日陳屍溪畔鄰里不捨

南投縣竹山鎮50歲身心障礙男子7日清晨出門為臥病在床的父親買早餐後失聯，經警方與消防隊展開聯合搜救，昨天在過溪溪畔一處水池尋獲，但已不幸溺斃，消息傳出讓鄰里不捨。

據了解，這名男子雖患有心智障礙與語言表達困難，生活自理能力有限，但多年來始終堅持每天早上到住家附近的便利商店，替生病臥床的老父購買早餐，成了鄰里眼中「懂事又孝順」孩子。他不太與人交談，但總會按時出門、按時回家，是居民熟悉的畫面。

未料，他7日上午8時出門後便音訊全無，由於未攜帶手機，父親又因臥病無法外出求助，遲至8日晚間才由里長代為通報竹山派出所。警方調閱監視器畫面後，確認男子最後出現在鯉南路一處便利商店，隨後往田子里方向行走，之後行蹤成謎。

竹山派出所10日晚間11時請求消防隊支援搜尋，警消共計派出6人展開地毯式搜查，兵分兩路搜索。昨天一名義消在過溪溪邊一處水池發現異狀，通報其他人員前來協助，最終確認男子已明顯死亡，遺體由消防隊拉上岸，並交由警方報請檢警處理相驗。