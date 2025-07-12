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影／「貓突然衝入車道」屏東駕駛緊急閃避 汽車掉進路旁水溝

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣55歲李姓男子今清晨4點多開車行經內埔鄉信東路竟突然掉落路旁水溝，李男自行脫困後，他說，為了要閃避突然衝入車道的貓。警方到場，李男未酒駕，肇事原因釐清中。

網路今傳出一段影片，有男子開車經內埔鄉信東路，發現一輛白色汽車掉落路旁水溝內，剛好有民眾開車經過拍下畫面，車內男子驚呼連連。

警方表示，今清晨4點25分左右接獲報案，55歲李姓男子行經內埔鄉信東路時，因緊急閃避從路旁突然衝入車道的貓隻，導致車輛不慎開進路旁水溝中，所幸無人受傷；李男無酒精反應，車輛早上已拖離現場，恢復交通順暢。

警方提醒，開車請保持安全速限，在未畫設車道線、行車分向線或分向限制線的道路，時速不得超過30公里，以避免突發狀況反應不及。

55歲李姓男子稱為了要閃突然衝進車道的貓，車子就掉落路旁水溝。記者劉星君／翻攝
55歲李姓男子稱為了要閃突然衝進車道的貓，車子就掉落路旁水溝。記者劉星君／翻攝
55歲李姓男子稱為了要閃突然衝進車道的貓，車子就掉落路旁水溝。記者劉星君／翻攝
55歲李姓男子稱為了要閃突然衝進車道的貓，車子就掉落路旁水溝。記者劉星君／翻攝
55歲李姓男子稱為了要閃突然衝進車道的貓，車子就掉落路旁水溝，也請來拖吊車到場。記者劉星君／翻攝
55歲李姓男子稱為了要閃突然衝進車道的貓，車子就掉落路旁水溝，也請來拖吊車到場。記者劉星君／翻攝
55歲李姓男子稱為了要閃突然衝進車道的貓，車子就掉落路旁水溝，上午也請拖吊車到場。記者劉星君／翻攝
55歲李姓男子稱為了要閃突然衝進車道的貓，車子就掉落路旁水溝，上午也請拖吊車到場。記者劉星君／翻攝
55歲李姓男子稱為了要閃突然衝進車道的貓，車子就掉落路旁水溝。記者劉星君／翻攝
55歲李姓男子稱為了要閃突然衝進車道的貓，車子就掉落路旁水溝。記者劉星君／翻攝

車道 屏東縣

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