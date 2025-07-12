影／太誇張！拖板車上秀朗橋竟「頭身分離」 嚇壞後車急停閃避

拖板車黃姓司機今載運整車鋼筋行經新北市欲上秀朗橋由新店往中和方向行駛，豈料才剛開上橋，竟頭身分離，車頭與後方板車斷開，嚇壞後方轎車急停閃避，所幸未造成路過人車受傷及受損，司機已聯繫公司委派吊車、拖車前來處理

新北市警方今天上午8時30分獲報，新店區秀朗橋上往中和方向發生車輛故障事故，嚴重影響車流。

員警到場察看發現黃姓男子（29歲）為拖板車司機，今早駕駛拖板車載運鋼筋，從新店區中正路右轉上秀朗橋，欲往中和方向行駛，車子才轉彎剛開上橋，車頭竟與後方板車分離。黃姓司機發現情況不對連忙停車，見如此情況自已嚇傻眼。