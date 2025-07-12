影／台南女童摔倒肚卻劇痛 119無法速到...警得知助3倍速送醫

台南永康警分局鹽行派出所昨天下午突然有婦人衝進來說女兒摔倒後反而肚子異常疼痛，擔心傷到內臟，當時附近消防救護車已出勤，又是雨天上下班時間車速緩慢擔心太慢醫院。警員一聽立馬開巡邏車護送，通常超過15分鐘車程5分鐘就到達，女童治療後無大愛礙、家屬很感謝。

鹽行派出所所長賴信宏表示，當時王雅慧、田承翰及警專實習生張濟薇突然見蔡姓女子神色慌張衝進派出所，稱七歲女兒剛從椅子上摔下來腹痛難耐，擔心有傷到內臟，先行打119因鄰近消防分隊救護車已出勤，再由其他消防分隊到場支援需要時間，而當時正下著滂沱大雨車速緩慢，救護車恐陷在車陣中。

王、田兩人觀察女童啼哭不止有呼吸困難症狀，擔心等待救護車前來派出所載幼童恐錯失黃金救援時間，當機立斷拿上巡邏車鑰匙迅速護送女童前往醫院救治。一路開啟警示燈及鳴警笛，以最快速並安全之方式將女童載往醫院。

賴信宏稱，原本需要耗費15分鐘以上路程在員警護送下僅近6分鐘即平安抵達醫院，由院方醫護人員接手讓女童接受即時的醫治，事後員警放心不下聯繫女童家屬關心女童狀況，得知女童經治療後無大礙現已出院返家休養，女童家屬對於員警協助護送幼童就醫十分感激，幸好有人民保母即刻救援，才能讓女兒獲得及時治療平安回家休養。