影／高雄女如廁見門縫下有手機大喊 詐團車手圖書館服勞役變偷拍狼

戴姓男子當詐騙集團車手被逮後，遭法院判刑服勞役，到高雄大寮圖書館做工。他前晚8時46分許，潛入女廁從門縫下方偷拍3名年輕女子如廁被發現，被害人大喊，4、5人圍著戴男，要求他刪除手機照片。後來戴趁機落跑，1小時後被警方逮捕。

林園警分局前晚8時46分接獲通報，指大寮圖書館有女子遭偷拍，大寮分駐所員警立即到場處理，發現有男子躲在圖書館女廁偷拍3名年輕女子如廁，當時有被害女子發現門縫下方竟有手機偷拍嚇得大喊，4、5人圍著色狼，被害人當場要求偷拍男子刪除照片。

偷拍男刪照片後，隨即趁機從現場掙脫落跑；警方根據監視器影像及現場人員指認，查出偷拍男子是22歲戴姓男子，戴男因當詐騙集團車手被逮，遭法院判刑需服勞役，期間被指派到大寮圖書館做工。