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影／高雄女如廁見門縫下有手機大喊 詐團車手圖書館服勞役變偷拍狼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

戴姓男子當詐騙集團車手被逮後，遭法院判刑服勞役，到高雄大寮圖書館做工。他前晚8時46分許，潛入女廁從門縫下方偷拍3名年輕女子如廁被發現，被害人大喊，4、5人圍著戴男，要求他刪除手機照片。後來戴趁機落跑，1小時後被警方逮捕。

林園警分局前晚8時46分接獲通報，指大寮圖書館有女子遭偷拍，大寮分駐所員警立即到場處理，發現有男子躲在圖書館女廁偷拍3名年輕女子如廁，當時有被害女子發現門縫下方竟有手機偷拍嚇得大喊，4、5人圍著色狼，被害人當場要求偷拍男子刪除照片。

偷拍男刪照片後，隨即趁機從現場掙脫落跑；警方根據監視器影像及現場人員指認，查出偷拍男子是22歲戴姓男子，戴男因當詐騙集團車手被逮，遭法院判刑需服勞役，期間被指派到大寮圖書館做工。

當晚，戴男犯案時已下班，未料又折返圖書館，潛入女廁內偷拍，警方鎖定戴男身分，1小時後在戴男大寮區住處將他查緝到案，戴男坦承偷拍行為；警詢後，被依防害性隱私及不實性影像罪，移送高雄地檢署偵辦。

戴姓男子當詐騙集團車手被逮後，遭法院判刑服勞役，到高雄大寮圖書館做工變偷拍狼，在女廁偷拍被被害人發現包圍要求刪照。記者石秀華／翻攝
戴姓男子當詐騙集團車手被逮後，遭法院判刑服勞役，到高雄大寮圖書館做工變偷拍狼，在女廁偷拍被被害人發現包圍要求刪照。記者石秀華／翻攝
戴姓男子當詐騙集團車手被逮後，遭法院判刑服勞役，到高雄大寮圖書館做工變偷拍狼，在女廁偷拍被被害人發現包圍要求刪照試圖掙脫（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
戴姓男子當詐騙集團車手被逮後，遭法院判刑服勞役，到高雄大寮圖書館做工變偷拍狼，在女廁偷拍被被害人發現包圍要求刪照試圖掙脫（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

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