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開山刀狠刺酒醉男 胸口噴血走10公尺倒地亡...年邁母目睹崩潰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中周姓男子到朋友家聊天時，不滿陳姓男子酒後到門前叫囂，經多次驅趕都無效，周衝動下竟拿長30公分開山刀狠刺向陳的胸口，陳摀著傷口走沒幾步就噴血倒地，還被要回家的母親撞見，送醫急救仍不治；檢方依殺人罪嫌起訴周，全案將由國民法官審理。

檢警調查，周男（47歲）3月20日晚上8點多到龍井區遊園南路巷找屋主聊天，陳男因和屋主有糾紛，酒後多次跑到他家前面叫囂，周多次出門驅趕，後甚至拿了1把開山刀，迎面刺向陳的胸口。

陳遇害摀住胸口轉身要離去，但才走不到10公尺就昏迷倒地，大量鮮血噴濺在柏油路上，場面怵目驚心；因陳男家住附近，當晚陳的母親回家途中發現有人倒臥血泊，近看發現衣著熟悉，將其番身驚覺是兒子，當場嚇到崩潰。

消防局晚間8時24分獲報，龍井區遊園南路巷內某民宅前有一名男子路倒，到場發現陳男身上多處流血，檢傷後發現已無呼吸心跳，立即施以急救處置後送台中榮總救治，最終仍傷重死亡。

警方查，陳男和屋主是朋友，但彼此過去曾有糾紛，當晚8點多陳酒後步行到屋主家前，不斷向屋內叫囂、大吵，周男聊天過程見狀驅趕無效就拿刀攻擊奪命。

檢方根據證詞、周邊監視器及死者相驗報告等，認定周犯嫌明確，偵結依殺人罪嫌起訴他，移審後依法將由國民法官審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

朋友 國民法官

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