影／中山一派出所警員出任務 路口被計程車攔腰撞飛...昏迷未脫險

台北市中山分局中山一派出所蔡姓警員今天凌晨3點多，騎乘警用機車要去處理民眾糾紛，行經中山北路左轉長安東路時，在路口遭到對向的多元計程車撞上，蔡員頭部重創昏迷不醒，目前緊急被送往台大醫院救治，剛結束手術在加護病房觀察，情況不明朗，尚未完全脫險。

監視器畫面曝光，只見蔡員攔腰遭撞上，撞擊力道大釀機車噴飛，畫面驚悚。

警方指出，今天凌晨3點20分獲報員警遭撞，多元計程車駕駛陳男（48歲）載客途中撞上蔡姓警員（32歲）騎乘的警用機車，蔡員在路口攔腰遭撞，人倒臥現場斑馬線附近，而機車則因慣性噴飛至騎樓。