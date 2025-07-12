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影／中山一派出所警員出任務 路口被計程車攔腰撞飛...昏迷未脫險

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山分局中山一派出所蔡姓警員今天凌晨3點多，騎乘警用機車要去處理民眾糾紛，行經中山北路左轉長安東路時，在路口遭到對向的多元計程車撞上，蔡員頭部重創昏迷不醒，目前緊急被送往台大醫院救治，剛結束手術在加護病房觀察，情況不明朗，尚未完全脫險。

監視器畫面曝光，只見蔡員攔腰遭撞上，撞擊力道大釀機車噴飛，畫面驚悚。

警方指出，今天凌晨3點20分獲報員警遭撞，多元計程車駕駛陳男（48歲）載客途中撞上蔡姓警員（32歲）騎乘的警用機車，蔡員在路口攔腰遭撞，人倒臥現場斑馬線附近，而機車則因慣性噴飛至騎樓。

受傷蔡員頭部受創、昏迷不醒，送台大醫院救治，肇事駕駛陳男無受傷，酒測值為0，目前已成案，詳細肇事原因後續調查中；中山分局已立刻前往慰問受傷員警，並全力協助後續就醫事宜。

中山分局中山一派出所蔡姓警員騎警用機車時，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫。記者翁至成／翻攝
中山分局中山一派出所蔡姓警員騎警用機車時，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫。記者翁至成／翻攝
中山分局中山一派出所蔡姓警員騎警用機車時，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫。記者翁至成／翻攝
中山分局中山一派出所蔡姓警員騎警用機車時，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫。記者翁至成／翻攝
中山分局中山一派出所蔡姓警員騎警用機車時，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫。記者翁至成／翻攝
中山分局中山一派出所蔡姓警員騎警用機車時，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫。記者翁至成／翻攝

警用機車 計程車 台大醫院

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