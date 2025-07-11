一撞再撞還回撞！國道連環車禍回堵2公里 2駕駛送醫

國道3號草屯路段今天上午發生4車追撞事故，造成2人輕傷送醫，車道一度受阻，回堵約2公里。國道警方指出，事故原因疑與駕駛未保持安全距離有關，提醒駕駛人行車務必保持安全距離。

警方表示，今天上午國道3號北上215.8公里處，30歲戴姓女子駕駛轎車行經時，疑似未與前方車輛保持安全距離，撞上60歲曾姓男子所駕車輛。緊接著，後方41歲李姓男子所駕駛休旅車煞車不及，再度追撞戴女車輛，李男休旅車又遭43歲陳姓男子所駕駛車輛撞上。

國道警七隊指出，4輛車在連環撞擊中有明顯車體變形與轉向推擠情形。事故造成戴女與李男受傷，所幸意識清楚、無生命危險，經救護人員送往醫院治療。其餘駕駛則無大礙，無需送醫。

因事故發生於上班尖峰時段，4輛車占據部分車道，現場交通一度受阻，回堵約2公里。警方立即通報拖吊與清障人員到場處理，約於9時30分恢復通行。

警方初步研判，事故與駕駛未保持安全距離及注意車前狀況有關，後續將依法進一步釐清肇事責任。國道警七隊呼籲用路人，行駛高速公路時應確實保持車距、注意路況，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全。

國道警方提醒，若因疏忽造成事故，致人重傷或死亡，將面臨吊扣或吊銷駕照等處分。近來中部地區天氣不穩，駕駛人應提高警覺，雨天更應減速慢行、提高跟車距離，避免類似事故發生。