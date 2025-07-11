快訊

114分科數甲／有送分也有冷門題！考生樂「比預期簡單」 試題與解答看過來

不只全國電子！街口支付爆停用潮 momo也跟進「暫停提供服務」

京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

聽新聞
0:00 / 0:00

一撞再撞還回撞！國道連環車禍回堵2公里 2駕駛送醫

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

國道3號草屯路段今天上午發生4車追撞事故，造成2人輕傷送醫，車道一度受阻，回堵約2公里。國道警方指出，事故原因疑與駕駛未保持安全距離有關，提醒駕駛人行車務必保持安全距離。

警方表示，今天上午國道3號北上215.8公里處，30歲戴姓女子駕駛轎車行經時，疑似未與前方車輛保持安全距離，撞上60歲曾姓男子所駕車輛。緊接著，後方41歲李姓男子所駕駛休旅車煞車不及，再度追撞戴女車輛，李男休旅車又遭43歲陳姓男子所駕駛車輛撞上。

國道警七隊指出，4輛車在連環撞擊中有明顯車體變形與轉向推擠情形。事故造成戴女與李男受傷，所幸意識清楚、無生命危險，經救護人員送往醫院治療。其餘駕駛則無大礙，無需送醫。

因事故發生於上班尖峰時段，4輛車占據部分車道，現場交通一度受阻，回堵約2公里。警方立即通報拖吊與清障人員到場處理，約於9時30分恢復通行。

警方初步研判，事故與駕駛未保持安全距離及注意車前狀況有關，後續將依法進一步釐清肇事責任。國道警七隊呼籲用路人，行駛高速公路時應確實保持車距、注意路況，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全。

國道警方提醒，若因疏忽造成事故，致人重傷或死亡，將面臨吊扣或吊銷駕照等處分。近來中部地區天氣不穩，駕駛人應提高警覺，雨天更應減速慢行、提高跟車距離，避免類似事故發生。

國道3號草屯路段今天上午4輛車連環追撞。圖／警方提供
國道3號草屯路段今天上午4輛車連環追撞。圖／警方提供
國道3號草屯路段今天上午連環追撞，車陣回堵2公里。圖／警方提供
國道3號草屯路段今天上午連環追撞，車陣回堵2公里。圖／警方提供
國道3號草屯路段今天上午4輛車連環追撞。圖／警方提供
國道3號草屯路段今天上午4輛車連環追撞。圖／警方提供

高速公路 車道 車禍 國道

延伸閱讀

女駕車半途突熄火癱瘓車流 警民合力排除故障恢復通行

休旅車深夜停東山路平交道 遭區間車撞爛… 酒駕男判8月並罰6萬

影／國3北上後龍段大貨車追撞故障轎車翻覆邊坡 司機受困救出送醫亡

快改道！ 國3南向霧峰系統追撞事故小貨車翻覆 回堵5公里「紫爆」

相關新聞

台中製冰廠大火濃煙猛竄 緊鄰LaLaport商場、燒焦味市區飄散

台中市東區1間製冰廠今下午3點多傳出火警，現場一度火勢猛烈，大量黑色濃煙猛竄，加上附近臨近LaLaport商場不少逛街民...

一撞再撞還回撞！國道連環車禍回堵2公里 2駕駛送醫

國道3號草屯路段今天上午發生4車追撞事故，造成2人輕傷送醫，車道一度受阻，回堵約2公里。國道警方指出，事故原因疑與駕駛未...

鄰近LaLaport商場！台中民宅大火「大量黑煙猛竄」 消防灌救中

台中市東區振興路、信義街口附近1處民宅今下午3點多發生火警，火勢一度猛烈，大量黑色濃煙竄出，就連遠在台中車站都能清楚目睹...

國道五股路段小貨車打滑成逆向 迎面對撞大貨車

國道1號五股路段今天清晨飄著小雨，1輛小貨車急煞減速導致失控打滑成逆向，與右側車道另1輛大貨車迎面對撞，幸好2名司機都有...

影／新莊粗工兒討錢遭拒持刀砍傷媽媽被捕 醉到答非所問

新北市新莊區上午發生兒子喝醉酒討錢不成，持刀劃傷媽媽手臂的家暴案件，警、消破門衝進屋內壓制逮捕45歲吳姓男子，但是他醉到...

和美消防隊叫便當遲到...救護人員出勤才知救回外送員一命

彰化和美鎮60多歲陳姓婦人是當地便當店外送員，日前在準備送便當到和美消防分隊，過程騎車自摔當場失去呼吸心跳，救護人員獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。