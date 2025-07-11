國道五股路段小貨車打滑成逆向 迎面對撞大貨車

國道1號五股路段今天清晨飄著小雨，1輛小貨車急煞減速導致失控打滑成逆向，與右側車道另1輛大貨車迎面對撞，幸好2名司機都有繫安全帶，僅1人腿部輕微擦挫傷送醫。

北向接近五股交流道路段外側，因常有車輛變換車道，或車速過快才發現前方出口車流壅塞，容易發生事故。今天清晨6時45分左右，47歲劉姓司機駕駛3.5公噸小貨車，疑因與前車未保持安全間距，緊急煞車造成失控打滑反轉成逆向。

結果與右側車道由36歲許姓司機駕駛的6.5公噸大貨車迎面對撞。警方獲報趕抵並通報緩撞車、救護車到場，雙方司機均未飲酒，幸好都有繫妥安全帶，僅劉姓司機左小腿擦挫傷，送衛福部台北醫院救治。

事故貨車拖吊離開，現場約7時19分排除恢復通車，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。警方呼籲用路人，雨天行車應開啟大燈，保持安全距離，避免超速及任意變換車道，輪胎定時保養檢查胎紋，車上每個人均應繫妥安全帶。