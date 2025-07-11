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影／新莊粗工兒討錢遭拒持刀砍傷媽媽被捕 醉到答非所問

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區上午發生兒子喝醉酒討錢不成，持刀劃傷媽媽手臂的家暴案件，警、消破門衝進屋內壓制逮捕45歲吳姓男子，但是他醉到答非所問，案發過程詳情須待64歲吳姓母親就醫縫合後，協助警方調查釐清。

此案發生在新莊丹鳳地區天泉二街某公寓，警方約10時44分接獲鄰居報案，指稱有人吵架砸東西妨害安寧，員警趕抵按鈴敲門都沒回應，卻聽見屋內有女子哀號聲，因情況緊急，連忙通報消防隊強制破門。

衝進看見屋內僅有母子2人，警方先壓制逮捕酒醉情緒激動的吳男，初步了解是因為酒醉要錢不成，亂丟東西、持刀揮舞劃傷母親。消防隊先幫手臂被檳榔刀劃出約5公分長度傷口的婦人止血消毒包紮，交由救護車送至新泰醫院縫合。

從事建築粗工的吳男被帶回派出所仍醉到答非所問，案發詳情須等他酒醒、待吳姓母親就診出院後，協助警方調查釐清，並協助申請緊急保護令。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

45歲吳姓男子酒醉持檳榔刀亂揮劃傷64歲母親。記者林昭彰／翻攝
45歲吳姓男子酒醉持檳榔刀亂揮劃傷64歲母親。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區上午發生兒子喝醉酒討錢不成，持刀劃傷媽媽手臂的家暴案件，消防隊破門協助警方衝進屋內壓制逮捕45歲吳姓男子。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區上午發生兒子喝醉酒討錢不成，持刀劃傷媽媽手臂的家暴案件，消防隊破門協助警方衝進屋內壓制逮捕45歲吳姓男子。記者林昭彰／翻攝

消防隊 母親

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