和美消防隊叫便當遲到...救護人員出勤才知救回外送員一命

彰化和美鎮60多歲陳姓婦人是當地便當店外送員，日前在準備送便當到和美消防分隊，過程騎車自摔當場失去呼吸心跳，救護人員獲報到場緊急搶救，婦人一度恢復心跳，在送醫途又失去生命徵象，救護人員展開第2波急救，到達醫院接力救治，最終救回一命。婦人與家人今天到和美消防分隊表達感謝，場面溫馨。

和美消防分隊指出，隊員6月9日中午點了陳姓婦人服務的便當店便當，但等了許仍未見便當抵達，打電話到便當店詢問，店家回應外送員車禍送醫，無法幫他們送便當，也才知道有同仁出勤剛好搶救的就是這名外送員。

彰化縣消防局說，當時由和美分隊高級救護技術員林建宏、陳唯軒及秀傳紀念醫院協勤護理師前往搶救，抵達現場後發現，騎士除了有頭部外傷，也呈現呼吸心跳停止，情況危急。林建宏實施CPR，僅約1分鐘患者便恢復心跳，隨後與其他救護人員一起使用頸圈、長背板迅速完成病患固定與搬運，並於救護車上同步建立靜脈輸液以及以AED監測心律。

但騎士在送醫途中再度呈現呼吸心跳停止，救護人員展開第2波急救處置，在抵達秀傳醫院前患者就恢復呼吸及心跳，後續由秀傳醫院持續搶救與治療，最終患者甦醒恢復意識，並在6月23日就完全康復出院。