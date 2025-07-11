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女駕車半途突熄火癱瘓車流 警民合力排除故障恢復通行

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園警分局埔子派出所巡佐葉沛澤及警員江怡萱與實習生呂秉睿，昨(10)日21時30分許巡邏經過力行路時，發現車流嚴重迴堵，經查看一名張小姐駕駛自小客車，在力行路與永安路口停等紅燈時突然熄火，車子無法發動，立即上前協助。

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員警經查看車輛失去電力無法發動，決定先將車輛推到安全處等候拖吊。圖：警方提供

據悉，張小姐表示車子是跟朋友借的，對車況並不瞭解，不知道為何會突然故障，她下車準備擺放三角警示架，卻被後車撞倒，嚇得她不知所措。員警經查看車輛失去電力無法發動，決定先將車輛推到安全處等候拖吊。

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過程中，車輛卻怎麼推也推不動，後來才發現張小姐因緊張忘記插入車鑰匙。圖：警方提供

過程中，車輛卻怎麼推也推不動，後來才發現張小姐因緊張忘記插入車鑰匙，引發現場一陣笑聲。最終在眾人合力下，成功將車輛移至路旁安全處，恢復通行。張小姐對警方與民眾的熱心協助感激不已。

本文章來自《桃園電子報》。原文：女駕車半途突熄火癱瘓車流 警民合力排除故障恢復通行

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