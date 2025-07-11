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違規未兩段式左轉罰600元 竹東男砸毀12支停車柱洩憤恐賠30餘萬

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

太離譜了！新竹縣竹東鎮一名張姓中年男子，日前因騎機車違規未兩段式左轉遭警方舉發，心生不滿，7日深夜竟持鐵鎚從住家徒步外出，連續將三條街道共12支停車柱敲毀洩憤，事後被逮除依毀損罪送辦外，還恐賠付30餘萬元的修復費用。

竹東警分局今天表示，該案發生於本月7日深夜11點左右，位於竹東市區新正路、中山路、中正路路邊停車格的停車柱遭人惡意毀損。

轄區警力獲報後立即擴大調閱監視器畫面，鎖定一名手持鐵鎚的男子涉嫌重大，並於半小時內查獲54歲張姓犯嫌。經查張男疑似因交通違規遭警方開單心生怨恨，因此持鐵鎚砸停車柱洩憤。

據了解，張男於上月底騎機車因未依規定兩段式左轉遭警方舉發，本月7日收到600元罰單時鬱卒不已，當晚睡不著越想越氣憤，從住家持1支鐵鎚徒步外出，沿著新正路、中山路、中正路沿途狠敲路邊停車格的停車柱發洩情緒。

事發後，經外包商統計共有12支停車柱被敲毀，每支修復費用約2萬元，損失30多萬元，除向警方報案追溯刑事責任外，也將向張男求償損失。

竹東警方表示，張嫌無幫派背景也無特定政治傾向，全案警訊後依毀損罪移送地檢署偵辦，同時也強調對於犯罪行為絕不寬貸，絕對不允許不法行為挑戰公權力，維護安心的生活環境。

經外包商統計共有12支停車柱被敲毀，每支修復費用約2萬元，損失30多萬元。圖／警方提供
經外包商統計共有12支停車柱被敲毀，每支修復費用約2萬元，損失30多萬元。圖／警方提供

停車格 中正路

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