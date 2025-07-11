今(11)日是114年大學分科測驗首日，首日進行「物理」、「化學」、「數學甲」、「生物」等科目考試。然而在上午8時29分許考試即將開始前，中壢警分局中壢派出所接獲一名母親著急的衝入派出所求助，原來她騎乘機車載送兒子前往考場途中，後輪竟突然爆胎無法行駛，眼看8時35分預備鈴即將響起，母親滿臉著急聲音顫抖地懇求警方商借機車。

警方僅使用短短4分鐘，順利將考生安全送達考場門口。圖：警方提供

警方表示，正值備勤警員涂宏瑋與警專43期實習生林鈺晨深明考試攸關考生終身大事，立即表示主動駕駛巡邏車護送考生前往考場。自8時30分出發，在車流量大的上下班時間僅使用短短4分鐘，順利於8時34分將考生安全送達國立中央大學附屬中壢高級中學考場門口，成功讓考生搶在預備鈴響前進入考場。

母親滿臉著急聲音顫抖地懇求警方商借機車。圖：警方提供

中壢分局長林鼎泰表示，警方於分科考試期間，在考場周邊佈署交通疏導與治安維護勤務，致力讓每位考生都能安心應試，同時特別提醒考生與家長，先期評估交通狀況提早出門，避免因突發狀況耽誤考試。將持續秉持「視民如親」的精神，提供民眾緊急協助，並祝福所有應試同學金榜題名，順利邁向理想人生階段。

本文章來自《桃園電子報》。原文：剩5分鐘！母載兒考學測竟爆胎 壢警火速護送壓線抵達