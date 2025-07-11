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影／荒謬竊案...他騎贓車載「曖昧對象」上摩鐵 3小時完事後遭逮
台中楊姓男子約曖昧對象上汽車旅館，竟隨機偷路邊鑰匙忘了拔的機車，還騎去載女子後抵達旅館入住，2人溫存約3個小時後，未料警方早已鎖定埋伏在外，一見車庫開啟就衝入逮人，一旁女子當場嚇傻，楊落網則坦承偷車，檢方依竊盜罪嫌起訴他。
台中第一分局公益派出所5月29日獲報，有民眾將機車停在西區美村路一段騎樓，因趕上班忘了拔鑰匙，下午要回家才驚覺機車遭竊，警方調閱監視器，發現1名男子當日早上9時許徒步經過，見鑰匙沒就當場騎走。
警方比對身分，查出偷車的是楊姓男子（34歲），除了有多項竊盜不良素行，還是轄區的治安人口，經掌握他動向發現陳30日一早，騎著偷來的車去載另名王姓女子到東區1間汽車旅館。
警方指出，楊男、王女上午入住汽車旅館，完事後至約中午12點多要退房，警方早已在外埋伏，一見鐵門拉起就衝入逮人。
警詢時，楊男坦承下班後不想再租共享機車，一時貪圖方便才偷車，還說王女是「曖昧對象」，想藉摩鐵之約增進感情，卻因此落網；另王女表示並不知機車為贓物，全力配合調查，排除共犯可能。檢方偵結依竊盜罪嫌起訴楊。
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