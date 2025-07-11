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影／北市婦走斑馬線過馬路被撞死 駕駛：有看到她但來不及煞車
鄭姓老婦昨天中午過馬路行經北投區致遠一路巷口，好端端的走在斑馬線，被一輛小貨車迎面撞上，當場昏迷不醒，消防員趕抵急忙送醫搶救逾3小時孰料仍不治，駕駛警詢時供稱有看到行人但沒抓好煞車距離，被依過失致死罪移送法辦。
監視器畫面曝光，只見駕駛左轉時完全沒有減速跡象，煞車燈直到撞上斑馬線上的行人才亮起，行人來不及反應，被撞擊後倒地，場景十分驚悚。
警方昨天中午12點53分獲報，北投區致遠一路一段46巷與西安街一段口發生交通事故，現場是行人遭小貨車撞擊，傷者鄭女（75歲）倒地不醒、頭部受到創傷急送醫，不幸病況急轉直下，搶救近4小時，在下午4點半不治身亡。
肇事駕駛林男（35歲）警詢時供稱，有看到行人，要煞車時反應不及沒抓好煞車距離就撞上，低調說當時候要去上班，被依過失致死罪移送法辦。
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