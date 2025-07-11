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影／高雄警員「穿槽化線」出車禍 2人輕傷查肇責

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警前鎮分局1名黃姓警員日前騎警用機車趕去處理交通事故途中，穿過槽化線執直行，不巧與停等紅燈後要右轉的機車女騎士出車禍，雙雙碰撞後倒地受傷，確實肇事原因及肇責由警方釐清中。

前鎮警分局今天表示，瑞隆派出所黃姓警員（46歲）因執行公務才騎行路邊槽化線區，有優先權但無絕對路權，出車禍是否有肇責仍待交通大隊判定。

據了解，7月4日下午1時許，黃姓警員騎警用機車沿班超路直行，但行駛外側道路，穿過側槽化線，經過前鎮區班超路與崗山中街口，與同向騎機車要右轉崗山中街的林姓婦人（50歲）碰撞，雙雙倒地，雙方身上多處擦挫傷，送醫治療，已無大礙。

警方據報到場，對雙方酒測，無酒精反應，確實詳細肇事責任待交通大隊分析研判後，警方將依相關法規範調查後處理。

高雄黃姓警員騎警用機車（右）穿過槽化線，下秒與女機車騎士出車禍。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄黃姓警員騎警用機車（右）穿過槽化線，下秒與女機車騎士出車禍。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄黃姓警員騎警用機車與女機車騎士出車禍。記者林保光／翻攝
高雄黃姓警員騎警用機車與女機車騎士出車禍。記者林保光／翻攝
高雄黃姓警員騎警用機車（右）穿過槽化線，下秒與女機車騎士出車禍。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄黃姓警員騎警用機車（右）穿過槽化線，下秒與女機車騎士出車禍。圖／擷取自社會事新聞影音

車禍 警用機車 交通事故

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