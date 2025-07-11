北宜公路坪林路段 汽車撞上大貨車...駕駛手骨折

北宜公路坪林路段今天清晨發生汽車撞上對向大貨車車禍意外，汽車駕駛右手骨折送醫。至於事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天清晨5時51分獲報，坪林區北宜公路53.3公里處發生車禍，疑似有人傷，消防人車與員警趕抵現場，發現1輛白色汽車撞上對向大貨車，汽車駕駛左手骨折但意識清醒，由救護車送至新店耕莘醫院救治。

據了解，白色汽車駕駛邱姓男子（21歲）是由新北往宜蘭方向行駛，林姓男子（61歲）駕駛大貨車是從宜蘭送貨至台北市，疑似汽車轉彎時有跨越至對向車道，大貨車緊急靠閃避仍躲不過。