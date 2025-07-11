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台中深夜死亡車禍！18歲清寒男無照騎車 迎面撞左轉車身亡
台中市東區今凌晨發生一起死亡車禍，18歲陳姓男子無照騎機車疑闖紅燈，遭左轉駕駛自小客車的張姓女子撞上，陳當場彈飛、重摔傷重送醫不治，張女也受輕傷其酒測值為0；警方調閱路口監視器釐清肇責中。
據了解，陳男剛滿18歲尚未考取駕照，因家境清寒，常常四處騎機車打工貼補家用，未料今凌晨車禍身亡，家屬悲痛不已。
台中第三分局今凌晨近1點獲報東區旱溪西路一段、十甲路口有車禍，經查陳男騎機車沿旱溪西路執行，在與十甲路交叉口時疑似闖紅燈，對向開車的張女也疑搶黃燈。
陳車速快反應不及，迎面撞上張女車的左側，導致陳整個人彈飛、重摔在地，機車也嚴重毀損，陳緊急送醫搶救仍不治身亡，張女腳部也輕傷，警方已報請檢方相驗，並釐清肇事責任歸屬。
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