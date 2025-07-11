台中深夜死亡車禍！18歲清寒男無照騎車 迎面撞左轉車身亡

台中市東區今凌晨發生一起死亡車禍，18歲陳姓男子無照騎機車疑闖紅燈，遭左轉駕駛自小客車的張姓女子撞上，陳當場彈飛、重摔傷重送醫不治，張女也受輕傷其酒測值為0；警方調閱路口監視器釐清肇責中。

據了解，陳男剛滿18歲尚未考取駕照，因家境清寒，常常四處騎機車打工貼補家用，未料今凌晨車禍身亡，家屬悲痛不已。

台中第三分局今凌晨近1點獲報東區旱溪西路一段、十甲路口有車禍，經查陳男騎機車沿旱溪西路執行，在與十甲路交叉口時疑似闖紅燈，對向開車的張女也疑搶黃燈。