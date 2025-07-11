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影／國3北上後龍段大貨車追撞故障轎車翻覆邊坡 司機受困救出送醫亡
國道3號苗栗後龍北上路段昨天深夜10點多發生大小車碰撞的死亡車禍，駕駛小客車的楊姓男子疑因車輛故障，將車停在外側車道，林姓男子駕駛半聯結車行經時，疑似未注意車前狀況，閃避不及擦撞小車左側車身後，失控撞破外側護欄翻覆在邊坡，林男受困在大車內，救援人員趕到後將他救出，但送醫搶救仍不治，事故原因和責任待調查釐清。
昨晚10點40分苗栗縣消防局接獲通報，國道3號北上124.3公里後龍大山路段有車禍事故，派員趕往救援，發現大車翻覆在護欄外的邊坡，車身嚴重扭曲變形，35歲林姓男子受困在車內，救援人員動用破壞器材將他救出，用擔架運送至路面，前後花了約1小時，由救護車緊急送往頭份為恭紀念醫院，但傷者送醫途中狀況突然惡化，送達醫院後搶救無效；小車駕駛26歲楊姓男子自行脫困，頭部有撕裂傷也送醫。
國道警方初步調查，意外發生時，楊姓男子的轎車疑似故障停在外側車道，後方林姓男子駕駛半聯結車載運乳製品駛來，疑似未注意車前狀況且視線不佳，發現小型車時閃避不及，擦撞小車左側後失控翻覆到護欄外的邊坡，一度受困車內，救出後送醫不治。兩名駕駛經檢測都沒有酒駕，事故原因和責任仍待調查釐清。
警方呼籲，用路人駕車時應注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，如車輛發生故障時應盡量將車輛滑行至路肩，並於後方50公尺以上擺設警告標誌，如果在車道上必須延伸至後方100公尺以上擺設，人員站至護欄外或車輛前方適當距離待援，利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。
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