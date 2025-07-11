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影／台南安南區暗夜火警 消防人員緊急架梯救出8人逃生
台南市安南區海環街一棟民宅今天凌晨0時38分傳出火警，住戶報案，住家冒出濃煙密布，受困在2樓前面房間內，消防局據報後調派大批人車趕往搶救，抵達現場後，消防人員發現住戶2人在窗戶陽台待救，隨即架梯將人救出後，火勢很快控制，也協助鄰戶6人逃生，所幸8人均未受傷。
消防局據報後，調派14車、42人趕往火場，抵達後發現該民宅為地上2樓RC鐵皮加蓋建物，且冒出濃煙，消防人員率先架梯搶救出2樓受困住戶2人後，火勢越燒越大，鄰居憂心忡忡，擔心受到波及，鄰戶計有6人也由消防人員協助下，緊急逃生，共計救出2男、6女。
據調查，這場大火於0時58分火勢控制，1時5分火勢撲滅，總計燒毀1樓2輛機車、1輛電動機車，燃燒面積10平方公尺。屋主也因有財損，向消防局申請火場調查，釐清起火原因。
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