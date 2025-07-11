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影／貨櫃車路口左彎失控側翻 台一線封路吊車8小時

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

蘇姓男子昨午駕駛貨櫃車剛駛離位於桃園市八德區中華路的倉儲公司，下個路口左彎龍壽街時，疑似操作失當造成後方貨櫃重心不穩，隨著離心力向右翻覆，佔住外側車道，也造成該路段台一線大塞車，封路8小時直到昨深夜才排除。

八德分局交通分隊長陳建名說，昨天下午3時59分，48歲蘇姓男子駕駛貨櫃車行經八德區中華路左轉龍壽街口時，疑似因操作車輛不當造成向右側翻覆，貨櫃甚至撞上路口販售機車用品店，蘇男在警方協助下，由側翻的駕駛座中爬出，並在協助下脫困，檢傷發現受有擦挫傷，送往對街的部立桃園醫院救治。

陳建名表示，雖然貨櫃車側翻的位置並不在車流量大的台一縱貫線上，但是左轉的路口卻是貨櫃車要往機場、蘆竹或上國道的要道，蘇男的貨櫃車側翻雖然僅占用外側車道，但為了將貨櫃扶正，必須出動二部大型吊車才能作業，因此該路口一直封閉，直到深夜將完全排除狀況，卻也造成用路人抱怨連連，至於實際肇事責任仍待進一步調查。

1輛貨櫃車昨午離開倉儲去送貨，卻在下一個中華路左轉龍壽街口時，失控向右側翻佔住外側車道，為了將貨櫃車扶正，出動兩部大型吊車，台一線也因此事故大塞車，整起事故直到深夜才排除。圖／內壢大小事提供
1輛貨櫃車昨午離開倉儲去送貨，卻在下一個中華路左轉龍壽街口時，失控向右側翻佔住外側車道，為了將貨櫃車扶正，出動兩部大型吊車，台一線也因此事故大塞車，整起事故直到深夜才排除。圖／內壢大小事提供
1輛貨櫃車昨午離開倉儲去送貨，卻在下一個中華路左轉龍壽街口時，失控向右側翻佔住外側車道，為了將貨櫃車扶正，出動兩部大型吊車，台一線也因此事故大塞車，整起事故直到昨深夜才排除。圖／內壢大小事提供
1輛貨櫃車昨午離開倉儲去送貨，卻在下一個中華路左轉龍壽街口時，失控向右側翻佔住外側車道，為了將貨櫃車扶正，出動兩部大型吊車，台一線也因此事故大塞車，整起事故直到昨深夜才排除。圖／內壢大小事提供
1輛貨櫃車昨午離開倉儲去送貨，卻在下一個中華路左轉龍壽街口時，失控向右側翻佔住外側車道，蘇姓駕駛一度受困車內，在警方協助下才脫困，救護員檢查駕駛的傷勢。圖／內壢大小事提供
1輛貨櫃車昨午離開倉儲去送貨，卻在下一個中華路左轉龍壽街口時，失控向右側翻佔住外側車道，蘇姓駕駛一度受困車內，在警方協助下才脫困，救護員檢查駕駛的傷勢。圖／內壢大小事提供
1輛貨櫃車昨午離開倉儲去送貨，卻在下一個中華路左轉龍壽街口時，失控向右側翻佔住外側車道，為了將貨櫃車扶正，出動兩部大型吊車，台一線也因此事故大塞車，整起事故直到昨深夜才排除。圖／內壢大小事提供
1輛貨櫃車昨午離開倉儲去送貨，卻在下一個中華路左轉龍壽街口時，失控向右側翻佔住外側車道，為了將貨櫃車扶正，出動兩部大型吊車，台一線也因此事故大塞車，整起事故直到昨深夜才排除。圖／內壢大小事提供

部立桃園醫院 車道 貨櫃

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