影／貨櫃車路口左彎失控側翻 台一線封路吊車8小時

蘇姓男子昨午駕駛貨櫃車剛駛離位於桃園市八德區中華路的倉儲公司，下個路口左彎龍壽街時，疑似操作失當造成後方貨櫃重心不穩，隨著離心力向右翻覆，佔住外側車道，也造成該路段台一線大塞車，封路8小時直到昨深夜才排除。

八德分局交通分隊長陳建名說，昨天下午3時59分，48歲蘇姓男子駕駛貨櫃車行經八德區中華路左轉龍壽街口時，疑似因操作車輛不當造成向右側翻覆，貨櫃甚至撞上路口販售機車用品店，蘇男在警方協助下，由側翻的駕駛座中爬出，並在協助下脫困，檢傷發現受有擦挫傷，送往對街的部立桃園醫院救治。