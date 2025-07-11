雨中撞樹枝翻車 嘉義縣忠和國中棒球隊8傷

嘉義縣水上鄉忠和國中棒球隊昨赴台東參賽，在國道3號白河路段意外翻車，教練及球員共8人全受傷。圖／國道警察提供

嘉義縣水上鄉忠和國中棒球隊昨早出發前往台東參加紅葉盃青少棒比賽，行經國道3號南下308公里處，車輛迎面撞上掉落的樹枝，在滂沱大雨中打滑翻車，教練及7名選手都受傷送醫，其中1人傷勢較嚴重疑似有腦出血，從台南轉回嘉義住院治療中。

國道警方指出，國道3號南向308.6公里白河路段昨早9時17分發生事故，一輛自小客車在內側車道失控打滑，噴飛撞擊外側護欄，側翻至外側車道，車上共有8人擦挫傷，駕駛無酒駕。

據悉，棒球隊教練開車載7名青少棒球員，大雨傾瀉視線不佳，路面突然出現一根大樹枝，反應不及迎頭撞上，廂型車打滑撞向外側護欄，大雨中失控翻覆，橫躺在外側車道，現場一片混亂，散落球棒、手套、行李包，教練和孩子們慌亂中爬出車外。

有4名球員被送到柳營奇美醫院，其中，1人疑似左膝骨裂，已經上石膏固定，另1人疑似有腦出血，傷勢較嚴重；教練及其他3名球員輕傷，送至嘉義聖馬爾定醫院治療，均已出院。

縣府教育處指，第一時間派員至醫院了解情況，並給予受傷球員需要的援助，同時通知所有學校，如需至外縣市比賽，遇到天候不佳情況，除需加倍小心外，如有安全疑慮，應通知主辦單位無法參賽，保障人員安全。

忠和國中校長方信于說，棒球隊全隊14人參賽，隊員都是和興國小畢業，從小訓練棒球，向和興國小借2輛公務車，國小教練也隨隊，將給予慰問金、保險支付醫療費。

和興國小校長周濟仁說，嘉義縣棒球發展經費拮据，公務車車齡都已10多年，正集資要買新車，不料發生意外直接報廢，盼社會集資讓棒球隊有車能去參加比賽。