高雄私幼童遭職員「蓋布袋」！園方解聘 教局成立專案小組調查

高雄鼓山區一家幼兒園，幼童上衣遭拉起蓋住頭部。圖／議員李雅慧提供

高雄市鼓山區爆幼兒園不當管教，拉著3歲幼童在地面拖曳，強拉小孩上衣反蓋頭部，受虐幼童的家長心痛到不行，已幫小孩轉學。教育局昨證實幼兒園為諾貝爾幼兒園明誠分校，園方已解聘施暴職員，不當管教最高可罰60萬元，會成立專案調查小組調查。

園方昨日傍晚發聲明，稱當日已解聘該人員，事發後依法通報主管機關，並啟動內部教保人員再訓練等舉措，確保類似案件不再發生。此案現已進入調查階段，將尊重調查結果也願意誠實面對，勇於承擔，絕不姑息。

根據該幼兒園被曝光的監視器畫面，涉案職員在教室內拉扯幼童手臂、在教室拖行小孩如拖把，拉開椅子讓孩子摔倒，甚至將衣服拉起蓋住孩子頭部，粗暴舉動宛如「蓋布袋」霸凌。

初步了解，該幼兒園有多名幼童遭到不當對待。其中一名3歲受虐女童的媽媽說，小孩已經上學1年，最近2、3個月開始害怕上學，半夜噩夢嚎哭，大人靠近時會大喊說「不要碰我」，隨即跑得遠遠的，女兒還抱她大腿問說「媽媽、阿嬤你們會保護我嗎？ 」

女童家長說，熬夜觀看監視器畫面才發現女兒沒做錯什麼事，卻被職員拖行、扯來扯去，這些畫面讓她好心痛，這幾天已經幫小孩轉學，離開讓小孩害怕的環境。

高市議員李雅慧直言，涉嫌施虐的職員疑似未有教保師資格，就入園管教孩童，涉案園所還在上一學年度的基礎評鑑全數通過，她質疑園方有監督不周、隱匿包庇等疏失，要求教育局對施暴者與園方依法嚴懲，落實監督責任，給所有家長交代。

教育局表示，近日該幼兒園發生職員涉嫌對幼童不當管教，已調閱家長提供監視畫面，要求園方補齊影像資料，目前園方已停聘該員，教育局將盡速成立專案調查小組調查。若查證屬實，確有對幼兒身心虐待等不當行為，涉案人將面臨最高60萬元罰鍰，甚至終身不得再任職幼兒園，園方可能依情節面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分。