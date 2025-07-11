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竹縣竹東停車柱3度遭砸 鎖定對象

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹縣竹東鎮架設於中正路、新正路沿線的智慧停車柱近來遭人蓄意破壞，廠商痛批，這已是第3度遭破壞，形同挑釁竹東的和平與尊嚴。圖／取自臉書社團竹東小鎮
新竹縣竹東鎮架設於中正路、新正路沿線的智慧停車柱近來遭人蓄意破壞，廠商痛批，這已是第3度遭破壞，形同挑釁竹東的和平與尊嚴。圖／取自臉書社團竹東小鎮
新竹縣竹東鎮中正路、新正路沿線的智慧停車柱近來遭人蓄意破壞，廠商痛批，這已是第3度遭破壞，質疑背後恐有黑幫與地方派系介入，並懸賞3萬元希望民眾幫忙找出破壞者。警方指出，已鎖定1名特定對象積極偵辦中，與黑道勢力無關。

竹東鎮公所委外廠商近來多次發現架設於中正路、新正路沿線的智慧停車柱遭人蓄意破壞，廠商在地方臉書社團「竹東小鎮」貼文，表示設備雖迅速修復，不影響民眾停車權益，但憂心事件不單純是惡作劇，可能牽涉地方派系或政治動作，並透露接獲恐嚇與騷擾訊息，已多次報警。

「希望還給竹東原本的安寧與尊嚴。」該廠商還提及，智慧停車設備曾協助警方辦案，作為案件證據，如今公共設備遭破壞，造成鎮民損失也形成治安死角，呼籲大家一起緝凶。

竹東警分局指出，已接獲報案指7月7日晚間11時許，竹東鎮新正路、中山路、中正路路邊停車格的停車柱遭他人毀損，經調閱監視器畫面，已鎖定特定對象積極偵辦中。警方也強調，不允許不法行為挑戰公權力，將持續加強路段巡守。

竹東鎮公所陸續接獲廠商3度通報停車柱遭破壞，因廠商都有備品，第一時間已完成汰換與修復，確保民眾停車不受影響。後續也請警方加強沿線巡邏，並研議增設監視器、巡邏箱等措施。

黑道 智慧停車格 新竹

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