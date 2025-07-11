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ㄅㄆㄇ猴園淪棄土場 地主撈2542萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹「ㄅㄆㄇ猴園」舊址淪為廢棄物非法傾倒場，檢方起訴羅姓地主等12人，現場堆置高達10層樓。圖／檢方提供
新竹「ㄅㄆㄇ猴園」舊址淪為廢棄物非法傾倒場，檢方起訴羅姓地主等12人，現場堆置高達10層樓。圖／檢方提供
新竹縣羅姓地主長期勾結環保公司、工地與運輸業者，將北部營建等事業廢棄物傾倒於寶山鄉知名的「ㄅㄆㄇ猴園」舊址，持續超過1年，非法獲利高達2542萬元以上。新竹地檢署昨偵結，將羅男等12人依違反廢棄物清理法罪嫌起訴，另依違反水土保持法起訴羅男，建請判處2年6月徒刑、沒收不法所得及運輸工具。

檢方調查，羅男為寶山雞油凸段20筆山坡地共有人與管理人，該處為「ㄅㄆㄇ猴園」舊址，面積約7.9萬平方公尺，羅男未申請水保計畫、未取得廢棄物清理許可，提供場地傾倒廢棄物，堆置高度達10層樓，破壞地貌、山坡地穩定與環境生態。

檢方調查羅男與3個非法集團合作，其中以桃園蘆竹某工地集團規模最大，李、鄭2人提供建築廢棄物，簡男調派公司車輛，再由劉男調度旗下余、郭、楊、張男等司機，3日內運輸32趟，將營業廢棄物運往該處，羅男每車收取9千元。

新北某簡易分類場楊男以每趟1.5萬元，請周姓司機運送3車廢棄物至寶山掩埋，羅男每車收取9千元；台北內湖某環保公司負責人以每車1.1萬元，請吳姓司機用車輛載送公司廢棄物5車次傾倒，每趟羅男收費3千元，並安排怪手回填整地。

環保 新竹 廢棄物

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