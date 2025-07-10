水漂效應險奪命 小貨車雨中失控連撞國道內外側護欄

南投縣連日大雨不斷，行車風險增加。一名37歲洪姓男子今上午駕駛小貨車行經國道3號北向227.1公里處時，疑因雨勢過大、視線不佳，操作不慎先撞內側護欄，再衝撞外側護欄受傷送醫，所幸無生命危險。警方提醒，雨天行車應減速慢行，避免水漂效應釀禍。

國道第七公路警察大隊指出，事發時間為上午10時55分，洪男駕車行經事故路段時，天候正值強降雨，視線不佳且疑似操作不當，小貨車先撞上內側護欄，隨即反彈撞擊外側護欄。事故未造成其他車輛波及，洪男雖受傷，但經送醫治療無生命危險，詳細事故原因仍待進一步釐清。

警方強調，依據研究資料，當車速達每小時90公里、路面積水達0.25公分時，輪胎與路面間可能形成水膜，導致車輛喪失抓地力，發生俗稱的「水漂效應」。此時若急踩煞車，恐將導致車輛失控。