高雄涉虐幼兒園發文道歉 氣憤網友不領情嗆「最好倒閉」

圖為虐童示意圖。圖／AI生成

高市諾貝爾幼兒園明誠分校爆發職員對幼兒不當管教事件，園方今天下午發文道歉，強調會配合調查、給予幼兒關懷與支持，並希望取得家長諒解。不過園方道歉文引來許多質疑，網友批評幼兒園聘用無教保資格的人員照顧幼童，對整起事件避重就輕，「希望幼兒園直接倒閉」。

高雄市議員李雅慧揭露某連鎖幼兒園一名職員在教室內對幼童不當管教，該職員拉扯幼童手臂、在教室拖行小孩如同拖把，拉開椅子讓孩子摔倒，甚至將衣服拉起蓋住孩子頭部，粗暴舉動宛如「蓋布袋」霸凌！

針對此起施虐事件，園方代表受訪時強調已經將涉嫌施虐的職員開除，但媒體詢問該名職員到底有無教保員資格，園方沒有正面回應，一再跳針說「一切交由高市教育局調查及釐清」。

今天下午園方在臉書發出公開道歉信，涵蓋五點內容。第一、全案已經依法通報主管機關。第二、配合調查並提供必要資料。第三、安排專業輔導機制，給予幼兒關懷與支持。第四、事發後教職員召開內部緊急會議，重申對於不當對待零容忍。第五、持續與家長溝通，希望取得受影響家長諒解。

道歉文公布後引起公憤，有人質疑，該名人員無教保資格，園所卻隻字未提，當初是如何應徵上園所工作？此外，一位老師最多帶5位小朋友，整間教室這麼大不可能只有虐童者一位老師，其他老師或園所人員怎會全都漠視？