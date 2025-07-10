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澎湖遊客租車陷泥濘 警民合力救援脫困

中央社／ 澎湖縣10日電

澎湖3名遊客日前租車到西嶼鄉外垵村三仙塔遊玩，疑因不熟路況，車輛陷鬆軟泥濘、動彈不得，因地處偏僻，只好向警方求助，最後警民合作協調怪手拖吊，才結束這場受困記。

澎湖縣警察局發布新聞指出，白沙分局外垵派出所8日下午1時20分許，接獲羅姓遊客向警方報案求助，他們一行3人租車前往西嶼鄉外垵村三仙塔遊玩，疑因不熟路況，車陷鬆軟泥濘，由於路狹偏僻，只好打電話向警方求助。

外垵派出所獲報派員前往現場，發現車輛陷入泥地、車輪打滑空轉，進退兩難，員警多方設想，仍無法協助脫困，最後請外垵村長許玉雪協調民間怪手前來救援拖吊，3名遊客脫困後，對警方與民眾適時伸援手表達感謝，接著繼續下一段旅程。

澎湖警方提醒，民眾旅遊途中，務必事先了解路況，並注意天氣變化，雨後更要特別小心，開心出遊也要平安返家。

警察 澎湖縣

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