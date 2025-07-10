他騎車至四草大橋開直播跳入鹽水溪 警消救回協助開導

31歲男子疑似因感情及金錢壓力影響，昨天心情不佳，騎車至台南市安南區四草大橋，他開啟手機直播，直接跳入鹽水溪中；熱心路人目擊趕緊報警，經警消搜尋，昨晚在北岸尋獲遭海浪沖上岸邊的一名男子，將他帶回派出所照顧，並通知家人到場。

台南市安南區四草大橋位於鹽水溪與嘉南大圳匯流處，轄區第三警分局昨天晚間5時許接獲通報，有路人在四草大橋目擊一名男子用手機直播跳入鹽水溪；顯宮所所長黃田宇與警員林苙塍立即趕往現場，與消防以及海巡人員展開搜尋，並在7時30分找到人。

警方表示，當時31歲男子被海浪沖上北岸岸邊，經檢視意識清楚無外傷，戴表示不用送醫，警方先將他帶回派出所，瞭解事發經過；據了解，戴疑似因感情及金錢壓力影響，昨晚心情不佳，才會前往四草大橋，開直播跳下。

警方耐心勸導，協助戴穩定情緒，並聯繫其家屬與友人到場接回；警方呼籲，生命無價，遇有困難請主動尋求協助，可撥打110或1925安心專線，社會各界將共同守護民眾安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980