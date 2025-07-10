大學長側躺馬路邊 八德大貨車轉彎瞬間翻車
桃園市八德區中華、龍壽街口今(10)日下午15時59分許發生大貨車翻車事故，警消獲報立即到場處理，現場僅大貨車駕駛48歲蘇姓男子受輕傷，未波及其他人車，蘇男經送醫救治後沒有生命危險。
八德警分局表示，蘇男駕駛大貨車由中華路左轉龍壽街方向行駛，疑似因操作車輛不當造成翻覆，蘇男受到輕傷，送醫後無大礙。
八德分局提到，警方已派員現場進行疏導管制，並盡速排除路況，恢復交通順暢。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】大學長側躺馬路邊 八德大貨車轉彎瞬間翻車
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言