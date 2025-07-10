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大學長側躺馬路邊 八德大貨車轉彎瞬間翻車

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市八德區中華、龍壽街口今(10)日下午15時59分許發生大貨車翻車事故，警消獲報立即到場處理，現場僅大貨車駕駛48歲蘇姓男子受輕傷，未波及其他人車，蘇男經送醫救治後沒有生命危險。

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桃園市八德區中華、龍壽街口發生大貨車翻車事故。圖：讀者提供

八德警分局表示，蘇男駕駛大貨車由中華路左轉龍壽街方向行駛，疑似因操作車輛不當造成翻覆，蘇男受到輕傷，送醫後無大礙。

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蘇男駕駛大貨車由中華路左轉龍壽街方向行駛，疑似因操作車輛不當造成翻覆。圖：讀者提供

八德分局提到，警方已派員現場進行疏導管制，並盡速排除路況，恢復交通順暢。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】大學長側躺馬路邊 八德大貨車轉彎瞬間翻車

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