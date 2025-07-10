預防性羈押！土城父涉違反保護令拿安全帽當街K兒 新北院火速裁押

繼家暴男當街砍死妻與小姨奪走兩命，新北市土城前天又傳出一名李姓男子涉嫌違反保護令，騎機車在大馬路上，當著妻小持安全帽猛K未成年的大兒子。檢警昨緊急李男拘提到案，檢察官複訊後認為李男有反覆實施之虞，聲請預防性羈押，新北地方法院旋即裁定羈押但不禁見。

新北地院表示，法官訊問後，認為李男涉犯家庭暴力防治法違反保護令罪，犯罪嫌疑重大，考量其已有多次違反保護令之行為，有事實足認為有反覆實施之虞，有羈押之原因與必要性，裁定羈押。

前天網路上流傳一段疑似李男當街家暴，被附近住戶拍下的影片，內容為李男騎機車載妻子和2名小孩四貼上路，1車4人行經土城明德路時，李男不知何故突然對大兒子動怒，竟當街持安全帽猛K兒子，還將買好的盒裝飲料砸向兒子。