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嘉縣8旬男颱風後修屋頂 疑突發病摔落地面送醫不治

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義市8旬陳姓男子颱風後回六腳鄉祖厝勘災，發現屋瓦毀損，他昨天獨自爬上樓修繕屋頂，疑似在修繕過程中摔落，倒在三合院屋簷下，消防車將他送至醫院前已失去呼吸心跳，經急救仍宣告不治，檢警今相驗推測可能是突發疾病，並非意外身亡。

陳姓男子的鄰居說，昨天下午6時許在自家屋頂裝水塔，發現隔壁屋簷下好像有人，看見鄰居倒臥在地，立即撥打119通報消防局救護車。嘉義縣消防局獲報後趕往，陳姓男子已無脈搏、胸口無起伏，也已經停止呼吸，經送往嘉義長庚醫院搶救，仍在1小時後宣告不治。

警方指出，案發現場沒有打鬥痕跡，且這留有一個鋁梯、一支長夾及幾片瓦片，已報請嘉義地檢司法相驗，且經現場紀錄、蒐證，由陳男鄰居陪同查看，調查無他殺或外力介入等情事，家屬對於本案亦無意見，報請檢察官刑事相驗，釐清陳姓老翁死因。

檢方今天早上相驗，發現陳姓男子身上沒有明顯足以致死傷勢，只有後腦勺後面那一塊頭皮表面有擦傷，且醫院診斷書記載「到院前心跳停止」，綜合研判為疑心血管疾病，死因為自然死亡。家屬對於檢警相驗結果，並無異議。

嘉義縣8旬陳姓男子颱風後修屋頂，疑突發疾病摔落地面昨天送醫不治。聯合報系資料照
嘉義縣8旬陳姓男子颱風後修屋頂，疑突發疾病摔落地面昨天送醫不治。聯合報系資料照

鄰居 嘉義 司法

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