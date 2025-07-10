嘉縣8旬男颱風後修屋頂 疑突發病摔落地面送醫不治

嘉義市8旬陳姓男子颱風後回六腳鄉祖厝勘災，發現屋瓦毀損，他昨天獨自爬上樓修繕屋頂，疑似在修繕過程中摔落，倒在三合院屋簷下，消防車將他送至醫院前已失去呼吸心跳，經急救仍宣告不治，檢警今相驗推測可能是突發疾病，並非意外身亡。

陳姓男子的鄰居說，昨天下午6時許在自家屋頂裝水塔，發現隔壁屋簷下好像有人，看見鄰居倒臥在地，立即撥打119通報消防局救護車。嘉義縣消防局獲報後趕往，陳姓男子已無脈搏、胸口無起伏，也已經停止呼吸，經送往嘉義長庚醫院搶救，仍在1小時後宣告不治。

警方指出，案發現場沒有打鬥痕跡，且這留有一個鋁梯、一支長夾及幾片瓦片，已報請嘉義地檢司法相驗，且經現場紀錄、蒐證，由陳男鄰居陪同查看，調查無他殺或外力介入等情事，家屬對於本案亦無意見，報請檢察官刑事相驗，釐清陳姓老翁死因。