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長庚醫廖育唯泛舟溺斃家屬發起連署 廖姊：還弟清白讓他安心離開
基隆長庚醫院醫師廖育唯日前在新竹五峰鄉泛舟時，因翻舟並遭暗流吸入溺斃。有人質疑他擅闖禁區，甚至說出「意外是自找的」，家屬和水域遊憩社團批這些說法都非事實，聲明發起連署，盼還原真相，為水域活動正名。廖育唯的姊姊在臉書懇請大家一起連署，還弟弟清白。
廖育唯的姊姊在臉書說，「我親愛的弟弟在上週因為意外過世了。弟弟為人正直、善良、熱心、慷慨，部分媒體對於他有一些不實的報導，懇請大家一起連署，還他清白。意外已經發生，無法挽回，希望可以讓他安心離開。」她發出上坪溪意外聲明書連署，邀請大家還原真相，為水域活動正名。
家屬和水域遊憩社團連署聲明稿指出，6月29 日上坪溪廖育唯醫師划船溺斃事件，部分新聞報導使用「違法」、「禁區划船」等字眼，不僅偏離事實，更對逝者及水域活動造成嚴重汙名化。廖醫師的家屬與相關團體，嚴正抗議，呼籲停止不實的指責，共同為台灣的水域安全推廣與管理，回歸正途。
家屬說，廖醫師及其6位友人當日於上坪溪進行激流泛舟的下水地點，並非新聞所稱的「違法區域」。部分媒體在未經求證下，即帶風向指責這群舟友「違法划船，導致意外浪費國家資源救助，造成意外是自找的下場」等惡意扭曲的言論，令家屬親友們深感悲痛與不解。
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