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又見違反保護令！土城父涉安全帽當街K兒 新北檢聲押

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城區日前才發生家暴男當街砍死妻與小姨命案，又傳出前天一名李姓男子又涉嫌違反保護令，在土城明德路大街上，當著妻小面前持安全帽猛K兒子。檢警昨天緊急李男拘提到案，檢察官複訊後認為有反覆實施之虞，將李男聲押但未禁見。

檢察官認為，認為李男涉犯家庭暴力防治法違反保護令實施家庭暴力，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施之虞，因此向法院聲押。

前天網路上流傳一段疑似李男當街家暴被附近住戶拍下的影片，內容為李男騎機車載妻子和2名小孩四貼上路，1車4人行經土城明德路時，李男不知何故突然對大兒子動怒，竟當街持安全帽猛K兒子，還將飲料砸向兒子。

李男上車後，仍餘怒未消地又痛巴兩、三次兒子頭，全程身形看似已青少年的大兒子都未反抗，最後默默蹲上機車前方踏板，4人同車離去。

警方獲報後，查出該名動手的父親涉嫌違反保護令對兒子施暴，於是立刻向新北地檢署報請指揮偵辦，經檢察官簽發拘票，緊急將李男順利拘提到案。

新北市土城區又傳出前天一名李姓男子又涉嫌違反保護令，在大街上持安全帽猛K兒子，檢警昨緊急李男拘提到案，檢察官複訊後認為有反覆實施之餘，將李男聲押但未禁見。記者蔣永佑／翻攝
新北市土城區又傳出前天一名李姓男子又涉嫌違反保護令，在大街上持安全帽猛K兒子，檢警昨緊急李男拘提到案，檢察官複訊後認為有反覆實施之餘，將李男聲押但未禁見。記者蔣永佑／翻攝

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