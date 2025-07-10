又見違反保護令！土城父涉安全帽當街K兒 新北檢聲押

新北市土城區日前才發生家暴男當街砍死妻與小姨命案，又傳出前天一名李姓男子又涉嫌違反保護令，在土城明德路大街上，當著妻小面前持安全帽猛K兒子。檢警昨天緊急李男拘提到案，檢察官複訊後認為有反覆實施之虞，將李男聲押但未禁見。

檢察官認為，認為李男涉犯家庭暴力防治法違反保護令實施家庭暴力，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施之虞，因此向法院聲押。

前天網路上流傳一段疑似李男當街家暴被附近住戶拍下的影片，內容為李男騎機車載妻子和2名小孩四貼上路，1車4人行經土城明德路時，李男不知何故突然對大兒子動怒，竟當街持安全帽猛K兒子，還將飲料砸向兒子。

李男上車後，仍餘怒未消地又痛巴兩、三次兒子頭，全程身形看似已青少年的大兒子都未反抗，最後默默蹲上機車前方踏板，4人同車離去。