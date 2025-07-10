快訊

預防性羈押！土城父涉違反保護令「安全帽當街痛毆兒」 新北院火速裁押

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

聽新聞
0:00 / 0:00

新北警消英勇救援殉職 市府提醒民眾勿入禁止水域戲水

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北消防發爾麵粉絲專頁
照片取自新北消防發爾麵粉絲專頁
新北市長侯友宜9日主持新北市政會議，針對發生在新店粗坑壩的溺水案件，侯友宜市長表示，警義消同仁在接到案件後，第一時間就完成著裝出勤全力搶救，因水流湍急導致船體翻覆，造成同仁不幸殉職，還有同仁尚在搶救中。他強調，寧可不要英雄，只希望每位同仁出勤都能平安回來。

侯友宜市長表示，同仁為搶救人民，卻讓自己付出生命的代價，令人非常難過、遺憾，他責成消防局及市府團隊全力協助傷患跟家屬，啟動後續的心理關懷，從優辦理撫卹、慰問等事宜，並強化同仁對危險水域的風險辨識跟應變；水域主管機關必須加強場域的管理。

侯友宜市長指出，新北市會啟動此次事故原因的調查會，避免憾事再發生，並要求所有單位檢視轄內類似的高風險溪流區域，如翡翠水庫下游、烏來、坪林、三峽、雙溪等相關水域的危險公告是否到位，針對違反規定者嚴格取締，也提醒民眾切勿進入公告禁止水域戲水，保護自身安全。

會議上消防局以「韌性救護，秒秒必爭」進行專題報告，侯友宜市長表示，每次成功的搶救都多讓一個家庭能團圓，新北市OHCA患者康復出院率從99年3.1%提升至113年11.68%，迄今救回2,647人，希望今年度目標能達到12%，挽救更多寶貴生命。

侯友宜市長指出，為提升OHCA患者存活率，新北市攜手北北桃14家醫院跨域合作，到院前就可啟動葉克膜機制，縮短12分鐘醫院急診室準備的時間，這兩年已成功救回了11位民眾。另外，新北市也推動全民CPR訓練及 AED課程，讓市民都具備急救的技能。

聚傳媒

患者 侯友宜

延伸閱讀

新北義消爆被要求出席反罷免 侯：刻意連結不公平

全新亮相！ 板橋黃石市場改建複合市場 侯友宜親臨獻上祝福

救溺致1殉職2昏迷 侯友宜：清查危險水域嚴懲違法

勇消救溺殉職 侯友宜：從優撫卹

相關新聞

又見違反保護令！土城父涉安全帽當街K兒 新北檢聲押

新北市土城區日前才發生家暴男當街砍死妻與小姨命案，又傳出前天一名李姓男子又涉嫌違反保護令，在土城明德路大街上，當著妻小面...

長庚醫廖育唯泛舟溺斃家屬發起連署 廖姊：還弟清白讓他安心離開

基隆長庚醫院醫師廖育唯日前在新竹五峰鄉泛舟時，因翻舟並遭暗流吸入溺斃。有人質疑他擅闖禁區，甚至說出「意外是自找的」，家屬...

預防性羈押！土城父涉違反保護令拿安全帽當街K兒 新北院火速裁押

繼家暴男當街砍死妻與小姨奪走兩命，新北市土城前天又傳出一名李姓男子涉嫌違反保護令，騎機車在大馬路上，當著妻小持安全帽猛K...

嘉縣8旬男颱風後修屋頂 疑突發病摔落地面送醫不治

嘉義市8旬陳姓男子颱風後回六腳鄉祖厝勘災，發現屋瓦毀損，他昨天獨自爬上樓修繕屋頂，疑似在修繕過程中摔落，倒在三合院屋簷下...

長庚醫泛舟溺斃遭諷「自找」 家屬聲明連署：還原真相別汙名化

基隆長庚醫院醫師廖育唯日前在新竹五峰鄉泛舟時，因翻舟並遭暗流吸入溺斃。有人質疑他擅闖禁區，甚至說出「意外是自找的」，家屬...

影／基隆七旬嬤採竹筍遭蜂群攻擊失蹤 消防人員上山搜救

基隆一名七旬阿嬤與友人今天到壯觀台北社區後山採竹筍，沒想到遇蜂群攻擊，雙方走散，阿嬤不見人影，消防隊員已上山搜救。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。