長庚醫泛舟溺斃遭諷「自找」 家屬聲明連署：還原真相別汙名化
基隆長庚醫院醫師廖育唯日前在新竹五峰鄉泛舟時，因翻舟並遭暗流吸入溺斃。有人質疑他擅闖禁區，甚至說出「意外是自找的」，家屬和水域遊憩社團批認為這些說法都非事實，發出聲明連署，盼還原真相，為水域活動正名。
6月29日的意外發生後，新竹縣消防局指廖男當天上午8時許，與友人從清泉部落下水，乘坐獨木舟在上坪溪泛舟，預定上岸地點是和平部落鐵線橋，全程約9公里。眾人行經鬼澤古道下方急流區時，廖男翻舟遭暗流吸入溺斃。
廖育唯的父母、妻子、姊姊與222獨木舟俱樂部、台灣開放水域聯盟、台灣激流背包艇社團、台灣自由潛水發展協會、台灣山水安全運動聯盟、長青登山協會等聯名發起「還原真相，為水域活動正名」聯署。
聲明指出，6月29 日上坪溪廖育唯醫師划船溺斃事件，部分新聞報導使用「違法」、「禁區划船」等字眼，不僅偏離事實，更對逝者及水域活動造成嚴重汙名化。廖醫師的家屬與相關團體，嚴正抗議，呼籲停止不實的指責，共同為台灣的水域安全推廣與管理，回歸正途。
家屬說，廖醫師及其6位友人當日於上坪溪進行激流泛舟的下水地點，並非新聞所稱的「違法區域」。部分媒體在未經求證下，即帶風向指責這群舟友「違法划船，導致意外浪費國家資源救助，造成意外是自找的下場」等惡意扭曲的言論，令家屬親友們深感悲痛與不解。
「廖醫師是一位仁心仁術的醫者，在親友眼中是善良慷慨的好人，卻在意外離世後，還需背負如此不實的污名。我們鄭重要求所有以錯誤字眼報導此事件的媒體，應立即澄清並修正錯誤，還原真相。」家屬說。廖醫師生前曾表示，他熱愛激流獨木舟，因為這讓他能與朋友相聚，並享受漂流自由的美好。
聲明指出，若這次意外不幸成為政府再次封鎖水域、讓父母告誡孩子遠離水域的倒退情景，絕非廖醫師所樂見。
至於浪費國家搜救資源的說法，聲明說，於馬路發生車禍時也需警方及救護人員到場，卻從未聽聞同樣浪費國家資源的指責，關於登山搜救，已有一套制度化流程，但只要發生水域溺斃的消息，多會不分青紅皂白譴責當事人不自量力，應該遠離水域，要求政府圍堵等巨嬰輿論，無益改善年年不減反增的溺斃意外。
聲明指出，台灣四面環海，如何讓海島子民人人具備水域安全的技能，並掌握判讀水文的知識，才是避免更多悲劇發生的起點，請停止汙名化水域活動。並籲請政府，全面檢討目前的水域管理制度，全面更換「禁止下水」的告示牌，改成更具實用性的「當地水域資訊說明牌」，讓民眾自主判斷、評估風險，做出安全的選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言