長庚醫泛舟溺斃遭諷「自找」 家屬聲明連署：還原真相別汙名化

基隆長庚醫院醫師廖育唯日前在新竹五峰鄉泛舟時，因翻舟並遭暗流吸入溺斃。有人質疑他擅闖禁區，甚至說出「意外是自找的」，家屬和水域遊憩社團批認為這些說法都非事實，發出聲明連署，盼還原真相，為水域活動正名。

6月29日的意外發生後，新竹縣消防局指廖男當天上午8時許，與友人從清泉部落下水，乘坐獨木舟在上坪溪泛舟，預定上岸地點是和平部落鐵線橋，全程約9公里。眾人行經鬼澤古道下方急流區時，廖男翻舟遭暗流吸入溺斃。

廖育唯的父母、妻子、姊姊與222獨木舟俱樂部、台灣開放水域聯盟、台灣激流背包艇社團、台灣自由潛水發展協會、台灣山水安全運動聯盟、長青登山協會等聯名發起「還原真相，為水域活動正名」聯署。

聲明指出，6月29 日上坪溪廖育唯醫師划船溺斃事件，部分新聞報導使用「違法」、「禁區划船」等字眼，不僅偏離事實，更對逝者及水域活動造成嚴重汙名化。廖醫師的家屬與相關團體，嚴正抗議，呼籲停止不實的指責，共同為台灣的水域安全推廣與管理，回歸正途。

家屬說，廖醫師及其6位友人當日於上坪溪進行激流泛舟的下水地點，並非新聞所稱的「違法區域」。部分媒體在未經求證下，即帶風向指責這群舟友「違法划船，導致意外浪費國家資源救助，造成意外是自找的下場」等惡意扭曲的言論，令家屬親友們深感悲痛與不解。

「廖醫師是一位仁心仁術的醫者，在親友眼中是善良慷慨的好人，卻在意外離世後，還需背負如此不實的污名。我們鄭重要求所有以錯誤字眼報導此事件的媒體，應立即澄清並修正錯誤，還原真相。」家屬說。廖醫師生前曾表示，他熱愛激流獨木舟，因為這讓他能與朋友相聚，並享受漂流自由的美好。

聲明指出，若這次意外不幸成為政府再次封鎖水域、讓父母告誡孩子遠離水域的倒退情景，絕非廖醫師所樂見。

至於浪費國家搜救資源的說法，聲明說，於馬路發生車禍時也需警方及救護人員到場，卻從未聽聞同樣浪費國家資源的指責，關於登山搜救，已有一套制度化流程，但只要發生水域溺斃的消息，多會不分青紅皂白譴責當事人不自量力，應該遠離水域，要求政府圍堵等巨嬰輿論，無益改善年年不減反增的溺斃意外。