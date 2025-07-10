快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

長庚醫泛舟溺斃遭諷「自找」 家屬聲明連署：還原真相別汙名化

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆長庚醫院醫師廖育唯日前在新竹五峰鄉泛舟時，因翻舟並遭暗流吸入溺斃。有人質疑他擅闖禁區，甚至說出「意外是自找的」，家屬和水域遊憩社團批認為這些說法都非事實，發出聲明連署，盼還原真相，為水域活動正名。

6月29日的意外發生後，新竹縣消防局指廖男當天上午8時許，與友人從清泉部落下水，乘坐獨木舟在上坪溪泛舟，預定上岸地點是和平部落鐵線橋，全程約9公里。眾人行經鬼澤古道下方急流區時，廖男翻舟遭暗流吸入溺斃。

廖育唯的父母、妻子、姊姊與222獨木舟俱樂部、台灣開放水域聯盟、台灣激流背包艇社團、台灣自由潛水發展協會、台灣山水安全運動聯盟、長青登山協會等聯名發起「還原真相，為水域活動正名」聯署。

聲明指出，6月29 日上坪溪廖育唯醫師划船溺斃事件，部分新聞報導使用「違法」、「禁區划船」等字眼，不僅偏離事實，更對逝者及水域活動造成嚴重汙名化。廖醫師的家屬與相關團體，嚴正抗議，呼籲停止不實的指責，共同為台灣的水域安全推廣與管理，回歸正途。

家屬說，廖醫師及其6位友人當日於上坪溪進行激流泛舟的下水地點，並非新聞所稱的「違法區域」。部分媒體在未經求證下，即帶風向指責這群舟友「違法划船，導致意外浪費國家資源救助，造成意外是自找的下場」等惡意扭曲的言論，令家屬親友們深感悲痛與不解。

「廖醫師是一位仁心仁術的醫者，在親友眼中是善良慷慨的好人，卻在意外離世後，還需背負如此不實的污名。我們鄭重要求所有以錯誤字眼報導此事件的媒體，應立即澄清並修正錯誤，還原真相。」家屬說。廖醫師生前曾表示，他熱愛激流獨木舟，因為這讓他能與朋友相聚，並享受漂流自由的美好。

聲明指出，若這次意外不幸成為政府再次封鎖水域、讓父母告誡孩子遠離水域的倒退情景，絕非廖醫師所樂見。

至於浪費國家搜救資源的說法，聲明說，於馬路發生車禍時也需警方及救護人員到場，卻從未聽聞同樣浪費國家資源的指責，關於登山搜救，已有一套制度化流程，但只要發生水域溺斃的消息，多會不分青紅皂白譴責當事人不自量力，應該遠離水域，要求政府圍堵等巨嬰輿論，無益改善年年不減反增的溺斃意外。

聲明指出，台灣四面環海，如何讓海島子民人人具備水域安全的技能，並掌握判讀水文的知識，才是避免更多悲劇發生的起點，請停止汙名化水域活動。並籲請政府，全面檢討目前的水域管理制度，全面更換「禁止下水」的告示牌，改成更具實用性的「當地水域資訊說明牌」，讓民眾自主判斷、評估風險，做出安全的選擇。

基隆長庚醫院醫師廖育唯6月29日到新竹縣五峰鄉泛舟時，翻舟後遭水下暗流吸入溺斃，新竹縣消防局獲報派員救援。圖／新竹縣消防局提供
基隆長庚醫院醫師廖育唯6月29日到新竹縣五峰鄉泛舟時，翻舟後遭水下暗流吸入溺斃，新竹縣消防局獲報派員救援。圖／新竹縣消防局提供

醫師 獨木舟 新竹

延伸閱讀

影／男子玩SUP溺斃…消防員搶救釀2死 死者友人否認催促消防員下水救人

長庚醫師泛舟溺斃是自找的？家屬將在告別式澄清 不讓他承受汙名離世

不是溺斃身亡…高雄翁遭流浪犬攻擊「左眼也被咬破」 死因曝光

3黑狗海中露頭...高雄老翁遭浪犬攻擊溺斃留身障女 在地人心惶惶

相關新聞

義消曹雙全正與死神拔河 友人探視喊話：睡2天該起來了，你兒子在等你

新北新店8日溺水事件已造成2名消防員、1名戲水客死亡，34歲義消曹雙全正與死神拔河，和他私交頗深的新北議員馬見昨赴加護病...

嘉義縣國中棒球隊赴台東參賽 國3台南白河段撞樹枝翻車8人全受傷

嘉義縣水上鄉忠和國中棒球隊今早出發前往台東參加紅葉盃青少棒比賽，行經國道三號南下308公里處，車輛迎面撞上掉落的樹枝，在磅礴大雨中打滑翻車，教練及7名選手都受傷送醫，4人傷勢嚴重送至柳營奇美醫院，疑似有腦出血、左膝骨裂等傷勢，陸續檢查中。

又見違反保護令！土城父涉安全帽當街K兒 新北檢聲押

新北市土城區日前才發生家暴男當街砍死妻與小姨命案，又傳出前天一名李姓男子又涉嫌違反保護令，在土城明德路大街上，當著妻小面...

長庚醫泛舟溺斃遭諷「自找」 家屬聲明連署：還原真相別汙名化

基隆長庚醫院醫師廖育唯日前在新竹五峰鄉泛舟時，因翻舟並遭暗流吸入溺斃。有人質疑他擅闖禁區，甚至說出「意外是自找的」，家屬...

影／基隆七旬嬤採竹筍遭蜂群攻擊失蹤 消防人員上山搜救

基隆一名七旬阿嬤與友人今天到壯觀台北社區後山採竹筍，沒想到遇蜂群攻擊，雙方走散，阿嬤不見人影，消防隊員已上山搜救。

台南堆高機違規上路釀成死亡車禍 三重也有堆高機載人過馬路

台南市3日曾發生機車與違規橫越馬路堆高機碰撞，造成20歲女外送員死亡的事故，今天又有民眾將行車影像貼網，指稱日前新北市三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。