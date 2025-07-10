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颱風吹毀祖厝屋瓦 嘉義8旬翁獨自修繕跌倒不治

中央社／ 嘉義市10日電

風災後，嘉義市8旬陳姓老翁回嘉義六腳鄉察看祖厝，發現部分屋瓦遭吹毀，昨天獨自修繕，不料，疑身體不適跌倒，送醫不治；檢警今天相驗，身體僅擦傷，研判心血管疾病造成。

嘉義地檢署表示，檢警今天相驗，老翁外觀僅有枕部後側擦傷，無其他明顯自高處跌落致死傷勢，且醫院診斷書記載「到院前心跳停止」，綜合研判疑似心血管疾病造成。

嘉義縣警察局朴子分局表示，風災過後，六腳鄉很多屋瓦或屋頂上水塔遭強風吹襲損壞，一名住在當地雙涵村的曾姓男子，昨天晚間6時左右，在修理自家水塔蓋時，發現鄰居庭院前倒臥一名老人，立即報警處理並送醫。

警方說明，送醫老人為81歲陳姓老翁，救護人員趕到時，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫急救後，仍宣告不治；現場則遺留鋁梯、長夾及數片屋瓦。

警方表示，陳姓老翁長年與晚輩住在嘉義市，有時會回六腳鄉察看一下祖厝狀況，近日因受風災影響，陳姓老翁發現祖厝屋瓦有毀損，昨天告知晚輩欲回祖厝修繕，不料，卻發生憾事；家屬對於檢警相驗結果，並無異議。

心血管疾病 嘉義

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