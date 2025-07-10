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台南堆高機違規上路釀成死亡車禍 三重也有堆高機載人過馬路

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台南市3日曾發生機車與違規橫越馬路堆高機碰撞，造成20歲女外送員死亡的事故，今天又有民眾將行車影像貼網，指稱日前新北市三重區也有堆高機載人橫越馬路，警方表示將加強取締。

影片中是6月27日上午9時許，三重區中正北路有1輛堆高機橫越馬路開到果菜批發市場門口，前方還站著1個人雙腿張開站在牙叉上，面帶笑容像是在玩耍。

對此，三重警分局交通分隊代理中隊長曾鈺翔說明，堆高機若未經向監理單位提出申請，不得行駛於道路。違者可依道路交通管理處罰條例第32條1項，非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，處所有人或駕駛人3千元以上9千元以下罰鍰，並禁止行駛。

警方指出，堆高機前方牙叉很危險，呼籲莫貪一時方便，未經申請就開上道路，將加強取締此類交通違規行為，請民眾遵守交通規則，以保障其他用路人安全。

台南市3日曾發生機車與違規橫越馬路堆高機碰撞，造成20歲女外送員死亡，今天又有民眾將行車影像貼網，指稱日前新北市三重區也有堆高機載人橫越馬路，警方表示將加強取締。圖／翻攝社會事新聞影音
台南市3日曾發生機車與違規橫越馬路堆高機碰撞，造成20歲女外送員死亡，今天又有民眾將行車影像貼網，指稱日前新北市三重區也有堆高機載人橫越馬路，警方表示將加強取締。圖／翻攝社會事新聞影音

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