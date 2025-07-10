馬祖民眾寄調料包遭岸巡沒收 議員怒轟「小題大作」

馬祖一位曹先生上月到便利商店寄了一些水煮魚的調料到台灣給家人，沒想到家人一直沒收到，後來他打電話給便利商品客服，才得知東西遭岸巡查扣，他找連江議員曹以標陳情，曹以標陪同到馬祖岸巡隊了解，岸巡卻說要將東西移到基隆海關查處，曹以標表示，岸巡此舉完全違反個人隱私，既然沒有違禁品，為何不能發回，根本是欺負人。

曹以標表示，曹先生所寄的物品，都是一些日常用品，包括兩隻水槍與一些水煮魚的調料、小朋友衣服等，要給住在基隆的家人，沒想到原本只要一周的時間就可寄達，家人等了10多天都沒消息，後來是曹先生打給便利商店的客服人員，才得知東西被岸巡扣押住。

曹以標昨晚陪同曹先生到馬祖岸巡隊了解，曹以標轉述，岸巡人員告知，因為中央覺得馬祖走私猖獗，要求他們嚴加抽查包裹，只要包裹裡有陸製品都要扣押或沒入，「這國家真的沒救了」；曹以標說，此舉相當不合理，首先他們沒通知當事人就自己拆開包裹，根本不尊重民眾的個人隱私與人權；再者這些調料都是正常通關攜帶回來，也沒超量，為何不能寄給家人使用。

曹先生也痛批，東西都是他到大陸購買，經過正常通關帶回來，只是自用，單純就分享給家人使用，根本沒幾包，不知道為何岸巡要「小題大作」，根本是擾民。