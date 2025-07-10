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嘉義縣國中棒球隊赴台東參賽 國3台南白河段撞樹枝翻車8人全受傷

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嘉義縣國中棒球隊赴台東參賽 國3台南白河段撞樹枝翻車8人全受傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉忠和國中棒球隊今早出發前往台東參加紅葉盃青少棒比賽，行經國道三號南下308公里處，車輛迎面撞上掉落的樹枝，在磅礴大雨中打滑翻車，教練及7名選手都受傷送醫，4人傷勢嚴重送至柳營奇美醫院，疑似有腦出血、左膝骨裂等傷勢，陸續檢查中。

據了解，棒球隊教練開車載7名青少棒球員，大雨傾瀉視線不佳，路面突出現一根大樹枝，反應不及迎頭撞上，箱型車打滑撞向外側護欄，大雨中失控翻覆，橫躺在外側車道，現場一片混亂，散落球棒、手套、行李包，教練和孩子們慌亂中爬出車外，等待救援。

忠和國中棒球隊8人中有4名球員傷勢較嚴重在柳營奇美醫院治療，1人疑似左膝骨裂，已經上石膏固定，另1人疑似有腦出血，情況令人憂心，其他2人仍待檢傷；教練及其他3名球員輕傷，送至嘉義聖馬爾定醫院治療，目前都出院。警方初步調查，駕並無酒駕情形。

國道警方指出，國道3號南向308.6公里白河路段今早9點17分發生事故，一輛自小客車在內側車道失控打滑，噴飛撞擊外側護欄，最後側翻在外側車道上，車上共8人擦挫傷，其中4人送嘉義聖馬爾定醫院、4人送柳營奇美醫院就醫，呼籲雨天減速慢行。

教育處表示，忠和國中校長方信于第一時間趕往醫院協助，安撫受傷學生及家長情緒，教育處也指派人員全程協助，提醒各校如需外出比賽，遇到惡劣天候務必評估風險，必要時應通知主辦單位取消、延後或無法參賽，確保以學生安全為最優先考量。

嘉義縣水上鄉忠和國中棒球隊今赴台東參賽，在國道3號白河路段意外翻車，教練及球員共8人全受傷。圖／國道警察提供
嘉義縣水上鄉忠和國中棒球隊今赴台東參賽，在國道3號白河路段意外翻車，教練及球員共8人全受傷。圖／國道警察提供
嘉義縣水上鄉忠和國中棒球隊今赴台東參賽，在國道3號白河路段意外翻車，教練及球員共8人全受傷。圖／國道警察提供
嘉義縣水上鄉忠和國中棒球隊今赴台東參賽，在國道3號白河路段意外翻車，教練及球員共8人全受傷。圖／國道警察提供

嘉義 教練

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