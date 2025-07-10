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消防員救溺殉職…蔣萬安率全體默哀30秒 也為正在急救夥伴打氣
新北市日前有5名消防員及義消昨至新店廣興橋下救溺，因搜救艇翻覆，造成2死，震驚各界。台北市長蔣萬安今天出席消防局周年活動前也默哀致意，並強調會持續強化安全措施與風險管控，也為現正急救夥伴加油打氣。
北市消防局今逢30周年，不過新北市日前發生新店區的水域搜救事件造成2死意外，市長蔣萬安今出席活動開始前，也帶領會場人員默哀30秒致意，蔣表示，該事件令人悲慟與不捨，也為正在醫院急救的夥伴加油，祝願早日康復平安歸來。
蔣萬安也強調，為確保消防安全，將持續強化勤務安全措施、檢討任務風險管理機制，確保每位出勤人員能平安返家，除全面推動健康檢查制度、完善廳舍設施、健全福利與心理照護系統，並透過推廣安全文化，提升基層執勤安全與團隊凝聚力，讓每一位消防員都能在安心、安全的環境中全力守護市民。
蔣萬安也說，消防局會導入AI科技與智慧化應變能力，啟動全新「災害應變雲端協作平台」具備預警布署、行動EOC、異地備援等多元功能，實踐「市長在哪裡，災害應變中心就在哪裡」治理理念，象徵防災從應變走向預判，從實體走向雲端。
消防局也補充，為強化專業整合與資源鏈結，將同步與消防設備師公會辦理公私協力結盟儀式，將在制度協作、技術提升等方面展開長期合作，建構從政策到現場皆具即時性與應變力的完整防災生態系。
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